Коронавирус
Lenta.ruРоссийскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Средства можно будет направить на сохранение уровня оплаты труда, на выплату зарплат в апреле и мае, сказал президент. Деньги выделят компаниям из пострадавших от коронавируса отраслей дополнительно к уже оказанной поддержке.
Читать в источнике
Оценить677
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Общество
Шнуров заявил, что слова о его заражении коронавирусом были шуткой
Российская газета 09:25
Политика
Путин поручил выделить региональным бюджетам 200 млрд рублей
Путин подчеркнул, что регионы должны обладать возможностью гибко использовать полученные средства.
Газета.Ru 09:28
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 06:06
Происшествия
Планировавших теракт таджиков-исламистов задержали в Германии
В разных местах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия утром 15 апреля были задержаны четверо таджиков.
Lenta.ru 08:59
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Космос
Ученые установили, как возник межзвездный астероид Оумуамуа
Китайские ученые, возможно, разгадали тайну необычного астероида Оумуамуа, который ворвался в пространство Солнечной системы и информационное пространство в 2017 году, наделав немало шума в научном мире.
Газета.Ru вчера в 07:05
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
RT на русском 07:19
Политика
На Украине допустили нанесение ракетного удара по России
Украина может нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня «Ольха», заявил Директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман.
Известия вчера в 19:39
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы
Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ вчера в 01:37
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Происшествия
Украинский военный погиб при взрыве миномета на учениях
По предварительной информации, 14 апреля во время плановых учебных стрельб на одном из военных полигонов в Донецкой области произошел взрыв 82-миллиметрового миномета.
РБК вчера в 13:33
Транспорт
В Думе исключили штрафы по камерам для машин без пропусков в Москве
Источник газеты в правительстве Москвы рассказал, что водителей без документа собираются штрафовать за каждый проезд под камерой.
РБК 09:24
Здоровье
Попова рассказала о бессимптомных переносчиках коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по ряду регионов России число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%.
РИА Новости вчера в 14:45
Экономика
Титов: Система выдачи кредитов под 0% на зарплаты почти не работает
Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что механизм выдачи беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса и карантинных ограничений пока практически не работает.
Аргументы недели 06:56
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 30 долларов впервые с 3 апреля
За торговую сессию стоимость июньского фьючерса снизилась на 5,5%. Цена марки WTI находится на отметке 21 доллар 14 центов за бочку, снижение за сессию составило почти 6%, передаёт РЕН ТВ.
Говорит Москва вчера в 11:43
Происшествия
Убийцу двух девушек в Екатеринбурге признали вменяемым
РИА Новости 09:14
Общество
ВОЗ предупредила о росте числа зараженных коронавирусом в России
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусом, на этой неделе прирост новых случаев продолжится.
ФАН 09:07
Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК 07:46
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
В Петербурге сформирован перечень системообразующих предприятий
Сформирован перечень системообразующих предприятий и организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Петербурге.
Агентство Строительных Новостей 09:39
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ №71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба «Би-би-си».
РБК 09:00
Общество
В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло вдвое
Число зараженных коронавирусом в Мурманской области к вечеру вторника увеличилось вдвое и достигло 268, сообщает в среду оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.
ТАСС вчера в 18:07
Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ вчера в 23:10
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
Наука
Вирусологи в Канаде обнаружили блокирующий коронавирус препарат
Препарат смог блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
ToDay News Ufa вчера в 22:58
Общество
В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13 апреля в 01:37