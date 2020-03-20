Коронавирус
ВедомостиПутин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент пообещал прямую финансовую поддержку малому и среднему бизнесу. С 18 мая компании, которые сохранили не менее 90% сотрудников, получат от государства средства на выплату зарплат. Поддержка будет рассчитываться исходя из общего числа сотрудников на 1 апреля.
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«Нельзя прожить на минимальную зарплату»: екатеринбургские бизнесмены — о путинской поддержке
Екатеринбург Онлайн10:46
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Политика
Кремль изучит просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы
RT на русском 11:13
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Общество
Путин предложил направить регионам 200 млрд рублей
Президент России Владимир Путин в среду, 15 апреля, предложил дополнительно выделить 200 млрд рублей, для того чтобы обеспечить устойчивость регионов.
Известия 09:21
Экономика
Ростуризм оценил ущерб отрасли в 1,5 трлн рублей из-за коронавируса
Недополученные доходы туристической сферы из-за коронавируса в первом полугодии 2020 года оцениваются в 1,5 трлн рублей.
Известия 11:00
Экономика
Путин заявил о падении розничной торговли на 35%
По словам Путина, падение розничной торговли на фоне распространения коронавируса в России составило 35%.
Инфо24 вчера в 06:58
Финансы
Курс доллара превысил 75 рублей
По состоянию на 18:20 мск курс доллара вырос на 2,08 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 75,08 руб. Курс евро увеличился на 1,67 руб. и составил 81,83 руб. 15 апреля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $28 за баррель.
Rambler News Service 11:34
Общество
Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу
Исключение было сделано для рейсов, организованных для возвращения россиян домой из-за границы, а также отдельных полетов по поручению правительства.
РБК 08:53
Космос
Команда Curiosity стала управлять марсоходом из дома
Команда сотрудников NASA, которая управляет марсоходом Curiosity, всегда работала на удаленке с учетом расстояния от Земли до Марса.
Телеканал 360° 09:01
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 19,2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 10 апреля, увеличились на 19,2 баррелей — до 503,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 10:51
Наука
Стволовые клетки старых мышей омолодили физические упражнения
В результате молодые мыши пробегали за ночь около 10 км, а старые — 5 км. Спустя некоторое время учёные обследовали животных.
Live24 вчера в 01:30
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Футбол
«Агент получил от „Зенита“ 1,3 миллиона евро, а я — ни копейки». Куда пропал один из лучших российских талантов
Деннис Лахтер воспользовался желанием «Зенита» отомстить «Динамо» за присуждение поражение после взрыва петарды (пострадал вратарь Антон Шунин), получил огромные комиссионные и был таков.
Спорт-Экспресс 10:00
Авто
Китайские власти дадут людям деньги на покупку автомобилей
Власти предоставят гражданам субсидии до 1,4 тысячи долларов на покупку автомобилей. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителей отрасли.
Lenta.ru 00:22
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Происшествия
В Пермском крае рассказали о пациентах с коронавирусом
По данным краевого минздрава, в регионе на 15 апреля насчитывается 114 случаев заражения COVID-19, в том числе 19 пациентов выздоровели, трое скончались.
РИА Новости 04:37
Общество
Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на рэп-баттл
Спортивный журналист Василий Уткин вызвал телеведущего Владимира Соловьева на рэп-баттл. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.
РБК 06:39
Энергетика
Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
Здоровье
Казахстан достиг пиковой заболеваемости коронавирусом — Минздрав
Казахстан перешел в пиковую стадию заболеваемости коронавирусом.
Украина.ру 10:47
Общество
Семьи с детьми до 3-х лет получат ежемесячные выплаты из бюджета
Пять тысяч рублей на детей до трех лет ежемесячно смогут получать семьи Карачаево-Черкесии, в которых есть малыши соответствующего возраста.
Телеканал Архыз 24 05:23
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
Здоровье
В столице открылись 45 новых амбулаторных КТ-центров
В Москве на полную мощность заработали 45 центров компьютерной томографии, с помощью которых будут выявлять людей с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва 24 06:57
Экономика
Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации
Москва, 15 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Банки во всех странах мира вкладывают свободные средства, в том числе депозиты физических лиц, в государственные облигации.
REGNUM 08:44
Политика
«Левада-центр»: Россияне стали хуже относиться к Путину
Специалисты «Левада-центра» заявили, что россияне стали хуже относиться к президенту России Владимиру Путину.
МР7.ру вчера в 03:23
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Ведомости 11:35
Происшествия
Полиция решила оштрафовать волонтера за проход через детскую площадку
Полиция Санкт-Петербурга возбудила дело об административном правонарушении в отношении волонтера штаба помощи людям в ситуации распространения коронавируса Дианы Максимихиной за проход через детскую площадку.
РБК 09:58
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10