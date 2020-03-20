Президент пообещал прямую финансовую поддержку малому и среднему бизнесу. С 18 мая компании, которые сохранили не менее 90% сотрудников, получат от государства средства на выплату зарплат. Поддержка будет рассчитываться исходя из общего числа сотрудников на 1 апреля.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

Общество Путин предложил направить регионам 200 млрд рублей Президент России Владимир Путин в среду, 15 апреля, предложил дополнительно выделить 200 млрд рублей, для того чтобы обеспечить устойчивость регионов. 99

Финансы Курс доллара превысил 75 рублей По состоянию на 18:20 мск курс доллара вырос на 2,08 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 75,08 руб. Курс евро увеличился на 1,67 руб. и составил 81,83 руб. 15 апреля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $28 за баррель. 2

Космос Команда Curiosity стала управлять марсоходом из дома Команда сотрудников NASA, которая управляет марсоходом Curiosity, всегда работала на удаленке с учетом расстояния от Земли до Марса.

Общество Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией. 292

Энергетика Запасы нефти в США за неделю выросли на 19,2 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 10 апреля, увеличились на 19,2 баррелей — до 503,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA). 1

Наука Стволовые клетки старых мышей омолодили физические упражнения В результате молодые мыши пробегали за ночь около 10 км, а старые — 5 км. Спустя некоторое время учёные обследовали животных.

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4,2K

Общество Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си. 229

Авто Китайские власти дадут людям деньги на покупку автомобилей Власти предоставят гражданам субсидии до 1,4 тысячи долларов на покупку автомобилей. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителей отрасли. 43

Политика ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму «На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ. 1K

Происшествия В Пермском крае рассказали о пациентах с коронавирусом По данным краевого минздрава, в регионе на 15 апреля насчитывается 114 случаев заражения COVID-19, в том числе 19 пациентов выздоровели, трое скончались. 39

Общество Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на рэп-баттл Спортивный журналист Василий Уткин вызвал телеведущего Владимира Соловьева на рэп-баттл. Об этом он заявил на своем YouTube-канале. 1K

Энергетика Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. 49

Общество В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. 96

Здоровье В столице открылись 45 новых амбулаторных КТ-центров В Москве на полную мощность заработали 45 центров компьютерной томографии, с помощью которых будут выявлять людей с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 30

Политика «Левада-центр»: Россияне стали хуже относиться к Путину Специалисты «Левада-центра» заявили, что россияне стали хуже относиться к президенту России Владимиру Путину.

Происшествия Полиция решила оштрафовать волонтера за проход через детскую площадку Полиция Санкт-Петербурга возбудила дело об административном правонарушении в отношении волонтера штаба помощи людям в ситуации распространения коронавируса Дианы Максимихиной за проход через детскую площадку. 8