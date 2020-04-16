Экономика
Дербентские новостиПрезидент РФ предложил предоставить бизнесу средства на зарплаты
В рамках очередного видеообращения к Правительству РФ по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин сообщил, что малые и средние компании, которые пострадали от коронавируса, получат средства для выплаты зарплат сотрудникам в апреле и мае.
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Бизнесмены в ХМАО срочно выводят людей на работу, чтобы получить деньги «от Путина»
URA.Ru16 апреля в 11:48
Совещание Президента РФ с членами Правительства в режиме видеоконференции
Московский Комсомолец16 апреля в 02:58
Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей финпомощь для выплаты зарплат
Интерфакс15 апреля в 09:33
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Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
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С 22 апреля в Подмосковье отменена плата за проезд банковскими картами
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Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
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Дни24 03:02
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Посольство России в Праге отказалось использовать адрес площади Бориса Немцова
Посольство России в Праге отказалось использовать адрес после переименования площади в честь убитого политика Бориса Немцова.
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Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
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Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
РИА Новости вчера в 22:40
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Virtus.pro вышли в европейский гранд-финал ESL One Los Angeles Online
Virtus.pro одержали победу над командой OG в финале верхней сетки ESL One Los Angeles Online и вышли в гранд-финал турнира.
Inc-news.ru 13:11
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Китай выступил с новыми фактами по поводу коронавируса
В КНР признали, что симптомы коронавируса демонстрируют не более 20% инфицированных.
Вечерний курьер вчера в 05:18
Общество
Минниханов попросил Мишустина поддержать пособием самозанятых и ИП
Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к российскому правительству с просьбой поддержать индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых во время кризиса, вызванного коронавирусом.
РБК 14:20
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
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Crysis Remastered засветилась на сайте Crytek
News.ru 16 апреля в 07:13
Общество
Клиенты Сбербанка обнаружили в приложении чужие номера телефонов
Клиенты Сбербанка стали замечать чужие номера в своих профилях приложения «Сбербанк Онлайн».
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Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Российская газета 14:25
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Петербург встретил Светлую Пасху пустыми храмами
При входе служитель сразу предупреждал, что либо направо, либо налево на хоры подниматься, и на крестный ход выходят только священники, все остальные остаются в храме.
Фонтанка.Ру 18:36
Экономика
Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
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BFM.ru вчера в 07:11
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Патологоанатом усомнился в пневмонии у заболевших COVID-19
Москва, 16 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что у больных COVID-19 развивается не пневмония в «чистом виде», а это нечто другое.
REGNUM 16 апреля в 06:22
Общество
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"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
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За последние несколько месяцев ученые разработали несколько вариантов тестовых систем, большинство из которых основано на обнаружении обрывков РНК возбудителя COVID-19 при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР) и ее аналогов или на обнаружении антител к коронавирусу нового типа.
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Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
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Патриарх Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, сообщается на сайте Русской православной церкви.
Вести ФМ 13:15
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Астрономы в Чили открыли «танцующую» звезду, предсказанную Эйнштейном
Европейская южная обсерватория (ESO) в Чили с помощью одного из самых мощных в мире телескопов открыло "танцующую" звезду, возможное существование которой рядом с черными дырами еще более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн.
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Шоу-бизнес
Нюша показала утренний снимок с заспанной дочерью Симбой
Нюша порадовала фанатов новым снимком, на котором запечатлена с заспанной дочерью Симбой на руках.
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