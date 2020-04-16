Экономика

Дербентские новостиПрезидент РФ предложил предоставить бизнесу средства на зарплаты

В рамках очередного видеообращения к Правительству РФ по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин сообщил, что малые и средние компании, которые пострадали от коронавируса, получат средства для выплаты зарплат сотрудникам в апреле и мае.
Читать в источнике
Комментировать4,2K

Подробнее о событии

Бизнесмены в ХМАО срочно выводят людей на работу, чтобы получить деньги «от Путина»

URA.Ru16 апреля в 11:48

Эксперт: Государство оказывает населению и бизнесу ощутимую поддержку

Взгляд.ру16 апреля в 09:25

Путин поручил предоставить компаниям МСП прямую безвозмездную помощь

ТАСС15 апреля в 09:49

Путин предложил выделить бизнесу деньги на выплату зарплат сотрудникам

РБК15 апреля в 10:07

Совещание Президента РФ с членами Правительства в режиме видеоконференции

Московский Комсомолец16 апреля в 02:58

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

РИА Новости15 апреля в 09:34

Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей финпомощь для выплаты зарплат

Интерфакс15 апреля в 09:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:46, Ашберн
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Коммерсантъ 06:54
2,4K
Общество

Умер писатель Александр Кабаков

Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
Интерфакс 18:02
3
Кино

В Сети появился трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди

Политика Сегодня 16 апреля в 07:04
13
Музыка

Мировые звёзды участвуют в онлайн-концерте в поддержку врачей

Peterburg2.ru 15:42
12
Транспорт

С 22 апреля в Подмосковье отменена плата за проезд банковскими картами

Если номера не будет, проезд станет невозможным. В пригородных электричках сохраняется действие стандартных билетов.
Говорит Москва 11:44
Путешествия

В Турции предположили сроки открытия туристического сезона

Рамблер 16:15
143
Происшествия

Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM 16:18
246
Гаджеты

В России создали мини-ПК на процессоре «Байкал»

Astera 07:05
201
Общество

Власти Японии выдадут всем гражданам деньги

Власти Японии решили начать прямые выплаты всем жителям страны с мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:01
447
Здоровье

В Приамурье выявили два новых случая коронавируса

Два новых случая заболевания коронавирусом выявлены в Приамурье, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.
РИА Новости вчера в 02:17
13
Здоровье

Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19

Главный врач Англии Крис Уитти рассказал, что гендерный фактор также повышает риск заражения коронавирусом.
Дни24 03:02
157
Политика

Посольство России в Праге отказалось использовать адрес площади Бориса Немцова

Посольство России в Праге отказалось использовать адрес после переименования площади в честь убитого политика Бориса Немцова.
Lenta.ru 18:31
Общество

Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
2
Политика

Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»

РИА Новости вчера в 22:40
131
Киберспорт

Virtus.pro вышли в европейский гранд-финал ESL One Los Angeles Online

Virtus.pro одержали победу над командой OG в финале верхней сетки ESL One Los Angeles Online и вышли в гранд-финал турнира.
Inc-news.ru 13:11
1
Здоровье

Китай выступил с новыми фактами по поводу коронавируса

В КНР признали, что симптомы коронавируса демонстрируют не более 20% инфицированных.
Вечерний курьер вчера в 05:18
117
Общество

Минниханов попросил Мишустина поддержать пособием самозанятых и ИП

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к российскому правительству с просьбой поддержать индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых во время кризиса, вызванного коронавирусом.
РБК 14:20
16
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
2,8K
Игры

Crysis Remastered засветилась на сайте Crytek

News.ru 16 апреля в 07:13
25
Общество

Клиенты Сбербанка обнаружили в приложении чужие номера телефонов

Клиенты Сбербанка стали замечать чужие номера в своих профилях приложения «Сбербанк Онлайн».
Ореанда-Новости 03:05
558
Происшествия

Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Российская газета 14:25
81
Происшествия

Петербург встретил Светлую Пасху пустыми храмами

При входе служитель сразу предупреждал, что либо направо, либо налево на хоры подниматься, и на крестный ход выходят только священники, все остальные остаются в храме.
Фонтанка.Ру 18:36
Экономика

Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению

Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru вчера в 07:11
2,6K
Общество

Патологоанатом усомнился в пневмонии у заболевших COVID-19

Москва, 16 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что у больных COVID-19 развивается не пневмония в «чистом виде», а это нечто другое.
REGNUM 16 апреля в 06:22
780
Общество

У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус

"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
ТАСС 16:57
9
Наука

В США создали не дающий ложно-отрицательный результат тест на COVID-19

За последние несколько месяцев ученые разработали несколько вариантов тестовых систем, большинство из которых основано на обнаружении обрывков РНК возбудителя COVID-19 при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР) и ее аналогов или на обнаружении антител к коронавирусу нового типа.
РЕН ТВ 16 апреля в 11:56
1
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
2,2K
Религия

Патриарх Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, сообщается на сайте Русской православной церкви.
Вести ФМ 13:15
181
Космос

Астрономы в Чили открыли «танцующую» звезду, предсказанную Эйнштейном

Европейская южная обсерватория (ESO) в Чили с помощью одного из самых мощных в мире телескопов открыло "танцующую" звезду, возможное существование которой рядом с черными дырами еще более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн.
РИА Новости 16 апреля в 21:04
2
Шоу-бизнес

Нюша показала утренний снимок с заспанной дочерью Симбой

Нюша порадовала фанатов новым снимком, на котором запечатлена с заспанной дочерью Симбой на руках.
Дни24 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное