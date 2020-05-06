Экономика
78.ruРоссийскому бизнесу предоставили налоговые отсрочки на 217 млрд рублей
Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников во время совещания, посвящённого ситуации с коронавирусом и перспективах отмены ограничений с Владимиром Путиным, рассказал о предпринятых мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии.
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Более 1,5 млн предприятий и ИП воспользовались отсрочкой по налогам
Общественное телевидение России10:11
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Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия
Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
Popcornnews.ru 08:05
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
Общество
За санитарией на стройках в Подмосковье проследят «стюарды»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил о том, что на стройках в Подмосковье за соблюдением санитарных норм будут следить специальные стюарды.
РБК 15:09
Культура
Лещенко приглашает 9 мая спеть песню «День Победы» на разных языках
Песню «День Победы» уже готовы исполнить добровольцы из 27 стран, среди которых Латвия, Германия, Молдавия, Польша, Перу, ЮАР, Великобритания, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу движения «Волонтеры Победы» Ольгу Амельченкову.
ФедералПресс вчера в 07:25
Политика
Лавров и Помпео обсудили вопросы вооружения
Официальный разговор Лаврова и Помпео был посвящен, в частности, теме контроля над вооружениями, а также усилиям мирового сообщества в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает «РИА Новости» в среду, 6 мая со ссылкой на представителя американского госдепартамента Моргана Ортагуса.
ГЛАС.RU 12:01
Общество
Собянин пообещал открыть кафе и бары в Москве в «последнюю очередь»
В Москве кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».
РБК 12:04
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Игры
В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption
CyberSport.ru 11:34
Хоккей
Каспарайтис: я из тех людей, для кого алкоголь — яд. Не пью уже 10 лет
Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис рассказал, что хочет снова играть в хоккей и сообщил, что не употребляет алкоголь уже 10 лет.
Чемпионат 14:32
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»
Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru 14:56
Здоровье
Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59
Футбол
BeIn Sports: Головин вошёл в сборную сезона чемпионата Франции
Среди лучших 11 футболистов, которых выбрал бывший тренер "ПСЖ", нашлось место и для российского полузащитника Александра Головина.
Sport.ru вчера в 10:28
Общество
Вице-премьер Крыма извинился за нарушение самоизоляции
Вице-премьер правительства Республики Крым Евгений Кабанов принес извинения за то, что нарушил режим самоизоляции, сообщает телеканал «Крым 24».
Общественное телевидение России 14:47
Общество
Самые большие губы в мире стали еще больше
Жительница Болгарии Андреа Иванова, которую СМИ считают обладательницей самых больших губ в мире, собирается еще сильнее их увеличить.
Инфо24 04:51
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
Экономика
ЦБ разрешит использовать золото под обеспечение маржинальных сделок
Просьба НАУФОР Национальная ассоциация участников фондового рынка направила в Банк России письмо с просьбой ускорить возможность приобретения золота через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) для клиентов брокеров, а также использование драгметалла в качестве обеспечения маржинальных сделок.
ТАСС 11:02
Происшествия
Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии
Документ приостанавливает деятельность объектов розничной торговли, однако чиновник в нарушение закона выдал некоторым коммерческим организациям специальные пропуска, подтверждающие право их деятельности в указанный период.
ТАСС 13:06
Общество
Инфекционист предсказал новый всплеск коронавируса в России
Сотрудник кафедры инфекционных болезней у детей Российского медуниверситета имени Пирогова Иван Коновалов предсказал России новый всплеск заболеваемости коронавируса, сообщают "Известия".
ProstoProSport 10:45
Экономика
Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК 11:44
Наука
Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме
Ученые из Уханьского университета (Китай) разработали двигатель, который работает на воздушной плазме. Уже создан прототип устройства.
МедиаПоток 10:01
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Здоровье
Объяснена опасность коронавируса для мужчин
Мужчины хуже женщин переносят заражение коронавирусом, потому что, как правило, ведут менее здоровый образ жизни, объяснил МК инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 15:19
Общество
В Москве число жертв с коронавирусом превысило 900 человек
В Москве за минувшие сутки из-за коронавируса COVID-19 скончались 39 пациентов. Таким образом, число жертв достигло отметки 905 человек.
РБК 15:25