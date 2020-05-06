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Футбол BeIn Sports: Головин вошёл в сборную сезона чемпионата Франции Среди лучших 11 футболистов, которых выбрал бывший тренер "ПСЖ", нашлось место и для российского полузащитника Александра Головина.

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