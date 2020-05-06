Экономика
Деловое.ТВБизнес получил налоговые отсрочки на 217 миллиардов рублей
В качестве меры поддержки во время пандемии бизнес получил налоговые отсрочки на 217 млрд рублей. Об этом в ходе совещания с президентом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решентиков. Известно, что в пострадавших отраслях трудятся 6 млн человек.
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Политика
Путин признал абсолютно правильными методы борьбы с коронавирусом в РФ
Тактика, которую выбрали российские власти для противостояния COVID-19, оказалась абсолютно правильной и практические результаты это подтверждают, заявил президент Владимир Путин.
iReactor 10:11
Наука
Прототип двигателя на воздушной плазме работает без выхлопов
Команда исследователей из Уханьского университета разработала прототип двигателя, который использует воздушную плазму для движения.
Машины и Механизмы вчера в 16:19
Политика
США уточняют данные о задержанных властями Венесуэлы американцах
Коммерсантъ вчера в 20:58
Единоборства
Александр Емельяненко захотел сразиться с Майком Тайсоном
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал, что хочет сразиться с американским боксером Майком Тайсоном.
Mockva.ru 09:59
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Общество
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС 07:34
Экономика
Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Авто
Интерьер нового Haval H5 рассекречен
Шпионские снимки экстерьера модели просочились в Сеть ещё в апреле, а накануне появились первые живые фотографии интерьера новинки, которые были опубликованы в Instagram канале cnauto99.
Новые автомобили 00:44
Политика
Познер объяснил Гордону, почему Россия вернула Крым
Российский журналист Владимир Познер заявил, что воссоединение с Крымом не является ошибкой России.
ФАН вчера в 20:08
Происшествия
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Об этом рассказали РБК два его знакомых.
РБК 10:49
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Экономика
Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период
Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 10:07
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Марат Башаров пожаловался на избитую им бывшую жену
KP.RU напоминает, что в 2017 году актер сломал нос своей очередной жене, Елизавете Шевырковой, родившей ему сына Марселя.
Российская газета 07:31
Здоровье
Россиянам назвали явные симптомы для вызова скорой помощи
Главный врач московской клинической больницы № 71 имени Жадкевича Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал, на какие симптомы заболевшего стоит обратить внимание и вызывать бригаду скорой помощи.
Lenta.ru 10:44
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
Общество
В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ
27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса.
Известия 05:21
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
ToDay News Ufa вчера в 06:41
Политика
Правительство исключило Решетникова из рабочей группы по нацпроектам
Правительство России исключило из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
Известия 10:27
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $32 за баррель
Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent поднималась на 17,9% до $32,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 21:54
Экономика
Поступления налогов в России упали на треть
Поступления налогов в апреле резко снизились.
Российская газета 10:11
Общество
Попова рассказала о результатах введения масочного режима в регионах
Обязательный масочный режим, введенный более чем в половине регионов России, дает положительный результат в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.
Известия 10:07
Общество
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
Шоу-бизнес
Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»
В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Фигурное катание
Плющенко подтвердил переход Трусовой в свою академию
«Процесс начался, готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу», — сказал Плющенко.
REGNUM 08:54
Общество
Меркель заявила, что Германия прошла первую фазу эпидемии
Германия прошла первую фазу пандемии, но борьба с вирусом будет продолжаться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
РИА Новости 10:45