Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВБизнес получил налоговые отсрочки на 217 миллиардов рублей

В качестве меры поддержки во время пандемии бизнес получил налоговые отсрочки на 217 млрд рублей. Об этом в ходе совещания с президентом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решентиков. Известно, что в пострадавших отраслях трудятся 6 млн человек.
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Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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