Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников во время совещания, посвящённого ситуации с коронавирусом и перспективах отмены ограничений с Владимиром Путиным, рассказал о предпринятых мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии.

Политика Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений. 728

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Политика Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек. 110

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