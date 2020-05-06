Экономика
78.ruРоссийскому бизнесу предоставили налоговые отсрочки на 217 млрд рублей
Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников во время совещания, посвящённого ситуации с коронавирусом и перспективах отмены ограничений с Владимиром Путиным, рассказал о предпринятых мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии.
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Решетников: объем предоставленных бизнесу налоговых отсрочек составил 217 млрд рублей
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Глава Минэкономразвития рассказал об отсрочках по уплате налогов бизнесом
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Условия получения бизнесом безвозмездной помощи от государства в период разгула коронавируса
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РИА Новости вчера в 01:16
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Общественное телевидение России вчера в 14:47
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в Кузбассе после заражения коронавирусом вылечились 26 человек.
REGNUM вчера в 00:52
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RT на русском вчера в 07:22
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 вчера в 00:10
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Барнаульские художники расписали трамваи ко Дню Победы
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В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
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Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
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Вести.Ru 00:58
Общество
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Вестник Кавказа 00:21
Общество
В Москве с 12 мая возобновят работу промпредприятия и стройки
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В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
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Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета вчера в 04:10
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Германия передала России 20 тысяч документов о советских военнопленных
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