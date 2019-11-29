Заместитель министра финансов Андрей Иванов заявил, что его ведомство не намерено выделять бюджетные средства на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом он заявил РБК в кулуарах форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса».

с чего всё началось

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщал, что правительство даст денег, но не уточнял сколько. Между тем, эксперты выразили сомнение, что новая трасса из Москвы в Петербург, которую должны построить до 2026 года, окупится в ближайшее время.

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