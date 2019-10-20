Общество

Мой БрянскМой БрянскРоссийскому миллиардеру грозит арест активов в Великобритании

Британский суд может принять решение о заморозке активов российского миллиардера Фарада Ахмедова, сообщает издание Daily Mail. Причиной такого решения стал отказ бизнесмена выплатить установленную судом сумму его бывшей супруге Татьяне Ахмедовой, которая недавно получила британское подданство.
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Российский миллиардер может лишиться активов в Британии

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В Британии пригрозили арестовать активы российского олигарха

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РИА Новостивчера в 09:26

Миллиардеру Ахмедову грозит заморозка активов в Великобритании

News.ruвчера в 09:19

Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии

Lenta.ruвчера в 08:22
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 00:02, Вашингтон
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Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза

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Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
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Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты

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Ученые проанализировали более 12 лет сейсмических и океанографических данных в период с 2006 по 2019 год, они обнаружили более 14 тысяч штормовых землетрясений, порождаемых в водах у берегов США, а также Канады и Мексиканского залива.
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Покушение на дачу взятки аукнулось двухмиллионным штрафом

Технический директор ООО "Гарант" по указанию осужденного предложил одному из заместителей начальника Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" оплатить приобретение дорогостоящего ружья за оказание содействия в заключении с ООО "Гарант" договора аренды земельного участка, принадлежащего ОАО "РЖД", однако тот от предложенной взятки отказался.
КузПресс вчера в 22:51
Политика

Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой

Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
Известия вчера в 20:19
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