Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии

Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
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Бывшая жена миллиардера Ахмедова попросила заморозить его активы

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