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Политика Бойцы ЧВК Вагнера возглавят военных из Нигерии Аналитики считают, что Нигерия крайне заинтересована в получении наёмников, так как собственная армия не в состоянии защитить страну.

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