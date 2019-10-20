Общество
Lenta.ruРоссийскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии
Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
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Происшествия
В США трое военных погибли во время учений
РИА Новости 12:56
Происшествия
В Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем
Травмы при столкновении маршрутки с трамваем на улице Десантников в Красносельском районе Петербурга в воскресенье вечером, по уточненным данным, получили 16 человек.
ТАСС 12:04
Политика
В Британии начали операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit
Британские власти запускает операцию Yellowhammer, которая была создана на случай Brexit без сделки. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Газета.Ru 10:19
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 77
Количество погибших в результате удара по Японии мощного тайфуна «Хагибис» возросло до 77 человек.
iReactor 17 октября в 22:56
Футбол
Аленичев: «„Спартак“ мог стать под моим руководством фаворитом на несколько лет»
ProstoProSport 13:15
Происшествия
По факту стрельбы в центре Саратова задержан один человек
Напомним, в ночь с 18 на 19 октября во время конфликта между двумя нетрезвыми компаниями в кафе один из участников потасовки открыл стрельбу в воздух из автомата.
Saratovnews 03:18
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
"Крылья Советов" выиграли 1:0 и набрав 17 очков поднялись на 6 место в таблице. "Оренбург" с 14 очками остался на 12 позиции.
Вести.Ru 06:31
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.
Вести.Ru 11:40
Политика
Составлен список покинувших Россию чиновников времен 1990-х
«Комсомольская правда» составила список бывших российских чиновников, занимавших государственные должности в 1990-х годах и впоследствии покинувших страну.
Lenta.ru 08:45
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Происшествия
В КБР полицейский убил своего коллегу в драке
В Нальчике полицейский убил своего коллегу из другого региона во время драки.
Российская газета вчера в 09:39
Хоккей
КХЛ. «Спартак» обыграл СКА в Санкт-Петербурге
Вести.Ru 12:35
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
РИА Новости 04:32
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Известия 08:50
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru 18 октября в 19:44
Теннис
Маррей выиграл первый турнир после операции
Спорт-Экспресс 12:40
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
РИА Новости 18 октября в 18:14
Шоу-бизнес
Недоброжелатели начали травлю 7-летней дочки Виктории Бони
Телезвезда уже давно смирилась с тем, что ее жизнь и успех не дают покоя недоброжелателям, однако она не была готова к тому, что они пойдут на крайности и начнут угрожать ее 7-летней дочери Анджелине.
Bimru.ru вчера в 11:07
Гаджеты
Обновление iOS сломало отправку файлов в iPhone
Владельцы новых iPhone пожаловались на проблемы после обновлений iOS 13.1.3 и iOS 13.2 beta 3. В частности, они касаются отправки файлов через AirDrop.
Ferra 07:32
Фигурное катание
Щербакова одержала победу на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе завершился 1-й этап Гран-при по фигурному катанию среди взрослой возрастной группы - Skate America.
Газета.Ru 04:10
Происшествия
СК подтвердил версию о прорыве двух дамб в Красноярском крае
СК выдвигал версию, что причиной прорыва дамбы стало разрушение другой, которая располагается выше по течению.
РБК 04:48
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой
Напомним, что у Симоньян и Кеосаяна уже есть двое детей: 6-летняя дочь Марьяна и 5-летний сын Баграт.
Woman.ru вчера в 07:20
Политика
Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась за приостановку членства Турции в Североатлантическим альянсом в связи с проводимой ею операцией на северо-востоке Сирии.
Взгляд.ру 13:06
Общество
Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона
Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.
Газета.Ru 01:46