Общество
Lenta.ruРоссийскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии
Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 22:33, Вашингтон
Общество
Назван регион России с самым доступным для населения газом
РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.
Российская газета 22:09
Шоу-бизнес
Саша Артемова впервые показала дочь
19 сентября экс-участница скандального телешоу впервые стала мамой — 24-летняя Саша Артемова родила девочку.
StarHit.ru 12:00
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Lenta.ru 09:40
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.
Комсомольская правда 03:11
Культура
Успеть до полуночи: рецензия на сериал «Хранители»
Сериал не является прямой экранизацией графического романа Алана Мура и Дэйва Гиббонса: действие разворачивается в наши дни, спустя 30 лет после описанных там событий, в центре сюжета - новые герои.
Газета.Ru 11:31
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября
Рыбы В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Политика
Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой
Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
Известия 20:19
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Энергетика
Украинским потребителям продают газ по цене выше импорта — эксперт
Украинским потребителям продают газ по цене выше цены импорта, имея сверхприбыль.
REGNUM 08:21
Музыка
Житель Твери Ринат Альбиков стал участником шоу «Голос»
Тверичанин Ринат Альбиков стал участником восьмого сезона ТВ-проекта "Голос".
КП - Тверь вчера в 13:59
Авто
Появились первые рендеры нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня вчера в 11:37
Политика
Лавров рассказал о моментах, когда ему было стыдно
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что несколько раз ему бывало стыдно от того, что происходит на родине.
Life.ru 07:28
Киберспорт
Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon
Стример Metro, первым рассказавший про Эш в Overwatch, сообщил, что на BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2. Согласно информации Metro, на выставке не покажут нового героя Overwatch, а вместо этого Blizzard представит Overwatch 2. Он также заявил, что в сиквеле будет система уровней, которые будут влиять на возможности героя.
Cyber.sports.ru вчера в 02:51
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Происшествия
15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае
В ночь на субботу, 19 октября, в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу.
RuNews24.ru вчера в 05:28
Экономика
Спекулятивные ставки на рост рубля в США упали на 4.5% после 3 недель роста
Отчет отражает изменения за неделю до 15 октября. Рубль за отчетный период на межбанковском рынке подорожал на 1.4%.
Profinance.ru 19:28
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная Петросяна тратит миллионы на дизайнерские вещи
Молодая спутница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит миллионы на свой гардероб и аксессуары.
URA.Ru 18 октября в 21:46
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Политика
CNN назвал Россию «бесспорным лидером» в Сирии
Россия закрепила за собой роль государства, обладающего ключевым влиянием в Сирии, решить исход противостояния между Турцией и курдами может только Москва.
ТАСС 18:49
Единоборства
После поединка MMA в Сочи завязалась массовая драка
Массовая драка произошла после поединка Али Багаутинова из России и Жалгаса Жумагулова из Казахстана на турнире по смешанным единоборствам ММА Fight Nights Global 95 в Сочи, сообщает 20 октября издание Sport24.
Красная весна 12:37
Шоу-бизнес
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
Стало известно, что по отношению к ней и Шукшиной применял физическое насилие Борис Вишняков, третий супруг актрисы.
Woman.ru 13:24
Политика
Путин рассказал о милосердии российского народа
Путин считает, что народу страны присущи добрые традиции милосердия и поддержки в трудную минуту.
Газета.Ru 18:35
Общество
Власти Чили ввели чрезвычайное положение еще в двух городах
Еще в двух в городах Чили - Антофагаста и Вальдивия - объявлено чрезвычайное положение из-за беспорядков.
Российская газета 19:12
Политика
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Меркель
Известия вчера в 13:02
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46