Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.

Общество Назван регион России с самым доступным для населения газом РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.

Шоу-бизнес Саша Артемова впервые показала дочь 19 сентября экс-участница скандального телешоу впервые стала мамой — 24-летняя Саша Артемова родила девочку.

Технологии Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.

Культура Успеть до полуночи: рецензия на сериал «Хранители» Сериал не является прямой экранизацией графического романа Алана Мура и Дэйва Гиббонса: действие разворачивается в наши дни, спустя 30 лет после описанных там событий, в центре сюжета - новые герои.

Политика Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.

Общество Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.

Авто Появились первые рендеры нового Hyundai Tucson Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.

Политика Лавров рассказал о моментах, когда ему было стыдно Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что несколько раз ему бывало стыдно от того, что происходит на родине.

Киберспорт Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon Стример Metro, первым рассказавший про Эш в Overwatch, сообщил, что на BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2. Согласно информации Metro, на выставке не покажут нового героя Overwatch, а вместо этого Blizzard представит Overwatch 2. Он также заявил, что в сиквеле будет система уровней, которые будут влиять на возможности героя.

Космос NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.

Происшествия 15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае В ночь на субботу, 19 октября, в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу.

Экономика Спекулятивные ставки на рост рубля в США упали на 4.5% после 3 недель роста Отчет отражает изменения за неделю до 15 октября. Рубль за отчетный период на межбанковском рынке подорожал на 1.4%.

Шоу-бизнес Молодая возлюбленная Петросяна тратит миллионы на дизайнерские вещи Молодая спутница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит миллионы на свой гардероб и аксессуары.

Общество В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.

Политика CNN назвал Россию «бесспорным лидером» в Сирии Россия закрепила за собой роль государства, обладающего ключевым влиянием в Сирии, решить исход противостояния между Турцией и курдами может только Москва.

Единоборства После поединка MMA в Сочи завязалась массовая драка Массовая драка произошла после поединка Али Багаутинова из России и Жалгаса Жумагулова из Казахстана на турнире по смешанным единоборствам ММА Fight Nights Global 95 в Сочи, сообщает 20 октября издание Sport24.

Шоу-бизнес Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима Стало известно, что по отношению к ней и Шукшиной применял физическое насилие Борис Вишняков, третий супруг актрисы.

Политика Путин рассказал о милосердии российского народа Путин считает, что народу страны присущи добрые традиции милосердия и поддержки в трудную минуту.

Общество Власти Чили ввели чрезвычайное положение еще в двух городах Еще в двух в городах Чили - Антофагаста и Вальдивия - объявлено чрезвычайное положение из-за беспорядков.