Авто
ГЛАС.RUРоссийскому рынку предрекли падение в 2020 году
В текущих экономических условиях продажи могут сократиться на 10%. Тем временем на мировом автомобильном падение продаж составило — 2%.
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Происшествия
При нападении с ножом на юге Великобритании погибли два человека
В результате погибли два человека, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание Express.
Здоровье
«Годами не обращают внимания»: онколог назвала симптомы рака
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи Так, к врачу следует обратиться: Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики.
Политика
The Wall Street Journal (США): cанкции США привели к остановке строительства российского газопровода в Европу (The Wall Street Journal)
Американские санкции привели к временной остановке строительства газопровода, который должен был увеличить объемы природного газа, поставляемого напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря.
Здоровье
Профессор объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии
Футбол
Дубль Виллиана принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом»
"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в матче 18-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Челси".
Авто
Бюджетный кроссовер Kia Sportage ставит рекорды продаж
Напомним, "бюджетная версия" Kia Sportage доступна только на китайском рынке.
Космос
Ученые рассказали о загадочной пропаже в небе больше сотни звезд
Ученые из Стокгольмского университета рассказали, что более ста звезд за последние 60 лет пропали по непонятным причинам.
Происшествия
В Югре пьяный отец до смерти избил трехлетнюю дочь
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Нефтеюганска, которого подозревают в убийстве трехлетней дочки.
Армия и оружие
Армия Сирии отбила атаку боевиков в Идлибе
Ранее Боренков сообщал, что в результате атаки боевиков в провинции Идлиб погибли трое сирийских солдат, ещё 20 получили ранения.
Фигурное катание
Уно стал чемпионом Японии, опередив Ханю
Уно выиграл чемпионат Японии четвёртый раз подряд, сравнявшись с Ханю по количеству титулов.
Армия и оружие
В РФ испытали новейший комплекс ПВО «Гибка-С»
Представители пресс-центра «Военно-промышленной компании» проинформировали, что в РФ на днях испытали новейший комплекс ПВО под названием «Гибка-С».
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Общество
Рэпер перекрыл движение в центре Москвы ради клипа
Певец-стритрейсер Григорий Зироян, который известен своими выходками на дороге, перекрыл движение на Новом Арбате в Москве ради съемок клипа.
Политика
В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США
Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Биатлон
Дмитрий Васильев: «То, что норвежские и французские биатлонисты так ярко выступают на фоне остального мира, вызывает вопросы»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступления россиян на третьем этапе Кубка мира в Анси, выразил удивление по поводу явного превосходства норвежских и французских спортсменов перед соперниками, а также поделился мнением о составе российской команды на январские этапы.
Происшествия
Авария на Саперном спуске попала на видео
На записи видно, как внедорожник разворачивает на дороге, и машина врезается в автобус. Напомним, авария произошла утром.
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Боливия присоединилась к «Группе Лимы»
Боливия присоединилась к «Группе Лимы». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел страны.
Космос
Во время полетов к дальним планетам астронавты впадут в спячку
21.12.2019 Планируя изучение дальних планет, ученые и конструкторы разрабатывают модели космических кораблей, способных преодолеть огромные расстояния.
Происшествия
В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП
Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Биатлон
Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф
Женской гонкой на 12,5 км с общего старта завершился третий этап Кубка мира по биатлону, который проходил во французском Анси.
Космос
Появилось видео посадки корабля Starliner
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Культура
Директор Ротару подтвердил ее участие в «Голубом огоньке»
Ранее появилась информация, что Ротару примет участие в традиционном новогоднем шоу «Голубой огонек» на российском телевидении, в отличие от отечественной «звезды» Аллы Пугачевой, которая отказалась от съемок в проекте.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Политика
В Хорватии проходят выборы президента
Первый тур президентских выборов начался в Хорватии.
Хоккей
Родион Амиров: «Непопадание в сборную меня разочаровало»
Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров прокомментировал своё непопадание в состав молодёжной сборной России на чемпионат мира.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Экономика
В ПФР разъяснили порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Порядок индексации пенсий работающих пенсионеров разъяснил председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Происшествия
В «лубянском стрелке» усмотрели националиста
Якобы «лубянский стрелок» мог входить в московскую ячейку организации.