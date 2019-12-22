Авто

ГЛАС.RUГЛАС.RUРоссийскому рынку предрекли падение в 2020 году

В текущих экономических условиях продажи могут сократиться на 10%. Тем временем на мировом автомобильном падение продаж составило — 2%.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Автомобильная отрасль как зеркало экономики: прогноз-2020

Инвест-Форсайт12:24

Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Российская газета06:32

Российскому авторынку пророчат очередной кризис

Letnews.ru11:55

Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Car.ru08:40

Российскому авторынку предрекли новый кризис

Автоновости дня07:55

Российскому авторынку предрекают очередной кризис

Тарантас Ньюс07:14

Авторынку России предрекли очередной кризис

32CARS.ru11:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Происшествия

При нападении с ножом на юге Великобритании погибли два человека

В результате погибли два человека, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание Express.
РБК 12:53
Здоровье

«Годами не обращают внимания»: онколог назвала симптомы рака

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи Так, к врачу следует обратиться: Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики.
РИА Новости 11:20
Политика

The Wall Street Journal (США): cанкции США привели к остановке строительства российского газопровода в Европу (The Wall Street Journal)

Американские санкции привели к временной остановке строительства газопровода, который должен был увеличить объемы природного газа, поставляемого напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря.
ИноСМИ 11:46
Здоровье

Профессор объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии

Российская газета 00:30
Футбол

Дубль Виллиана принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом»

"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в матче 18-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Челси".
Газета.Ru 13:35
Авто

Бюджетный кроссовер Kia Sportage ставит рекорды продаж

Напомним, "бюджетная версия" Kia Sportage доступна только на китайском рынке.
Новые автомобили вчера в 00:02
Космос

Ученые рассказали о загадочной пропаже в небе больше сотни звезд

Ученые из Стокгольмского университета рассказали, что более ста звезд за последние 60 лет пропали по непонятным причинам.
Росбалт 10:59
Происшествия

В Югре пьяный отец до смерти избил трехлетнюю дочь

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Нефтеюганска, которого подозревают в убийстве трехлетней дочки.
Российская газета 12:37
Армия и оружие

Армия Сирии отбила атаку боевиков в Идлибе

Ранее Боренков сообщал, что в результате атаки боевиков в провинции Идлиб погибли трое сирийских солдат, ещё 20 получили ранения.
RT на русском 14:20
Фигурное катание

Уно стал чемпионом Японии, опередив Ханю

Уно выиграл чемпионат Японии четвёртый раз подряд, сравнявшись с Ханю по количеству титулов.
RT на русском 07:52
Армия и оружие

В РФ испытали новейший комплекс ПВО «Гибка-С»

Представители пресс-центра «Военно-промышленной компании» проинформировали, что в РФ на днях испытали новейший комплекс ПВО под названием «Гибка-С».
OAnews вчера в 08:24
Общество

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Вести.Ru вчера в 08:17
Общество

Рэпер перекрыл движение в центре Москвы ради клипа

Певец-стритрейсер Григорий Зироян, который известен своими выходками на дороге, перекрыл движение на Новом Арбате в Москве ради съемок клипа.
Газета.Ru 13:12
Политика

В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США

Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
РБК 13:53
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости 05:51
Биатлон

Дмитрий Васильев: «То, что норвежские и французские биатлонисты так ярко выступают на фоне остального мира, вызывает вопросы»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступления россиян на третьем этапе Кубка мира в Анси, выразил удивление по поводу явного превосходства норвежских и французских спортсменов перед соперниками, а также поделился мнением о составе российской команды на январские этапы.
Sportbox.RU 13:11
Происшествия

Авария на Саперном спуске попала на видео

На записи видно, как внедорожник разворачивает на дороге, и машина врезается в автобус. Напомним, авария произошла утром.
Липецкое время 06:34
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:37
Политика

Боливия присоединилась к «Группе Лимы»

Боливия присоединилась к «Группе Лимы». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел страны.
RT на русском 14:38
Космос

Во время полетов к дальним планетам астронавты впадут в спячку

21.12.2019 Планируя изучение дальних планет, ученые и конструкторы разрабатывают модели космических кораблей, способных преодолеть огромные расстояния.
Портал Поиск вчера в 09:58
Происшествия

В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП

Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Российская газета 10:50
Биатлон

Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф

Женской гонкой на 12,5 км с общего старта завершился третий этап Кубка мира по биатлону, который проходил во французском Анси.
Вести.Ru 09:05
Космос

Появилось видео посадки корабля Starliner

NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Газета.Ru 11:03
Культура

Директор Ротару подтвердил ее участие в «Голубом огоньке»

Ранее появилась информация, что Ротару примет участие в традиционном новогоднем шоу «Голубой огонек» на российском телевидении, в отличие от отечественной «звезды» Аллы Пугачевой, которая отказалась от съемок в проекте.
Национальная служба новостей 10:05
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
Политика

В Хорватии проходят выборы президента

Первый тур президентских выборов начался в Хорватии.
Коммерсантъ 02:26
Хоккей

Родион Амиров: «Непопадание в сборную меня разочаровало»

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров прокомментировал своё непопадание в состав молодёжной сборной России на чемпионат мира.
Спорт БИЗНЕС Online 14:06
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Экономика

В ПФР разъяснили порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Порядок индексации пенсий работающих пенсионеров разъяснил председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Вести.Ru 01:49
Происшествия

В «лубянском стрелке» усмотрели националиста

Якобы «лубянский стрелок» мог входить в московскую ячейку организации.
Коммерсантъ 14:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное