В текущих экономических условиях продажи могут сократиться на 10%. Тем временем на мировом автомобильном падение продаж составило — 2%.

Российскому рынку предрекли падение в 2020 году

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