Экономика
Lenta.ruРоссийскому рынку спрогнозировали торможение
Российский фондовый рынок в 2020 году столкнется с торможением роста. Такую тенденцию спрогнозировали опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК экономисты. По их мнению, рост продолжится, несмотря на имеющиеся признаки перегрева рынка акций.
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Наука
Биологи получили объемное изображение процессов в клетке
Использовав метод криоэлектронной микроскопии высокого разрешения, исследователи из Медицинского института Говарда Хьюза смогли получить множество деталей о внутриклеточных процессах.
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Политика
ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга Путина после послания
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина после послания Федеральному собранию повысился, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова.
Политика
Гончарук в Раде объяснил решение подать в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил в Верховной раде Украины, после того как подал прошение об отставке на имя президента.
Кино
Джордж Лукас подержал на руках малыша Йоду
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Происшествия
Тело экс-главы СНБ Армении нашли в Ереване
В Ереване обнаружили тело бывшего главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением.
Происшествия
СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
Политика
Мишустин и Медведев встретились с правительством
Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой резко набрала вес из-за гормональной терапии
Девушка страдала от поликистоза яичников. Дочь Ларисы Гузеевой 19-летняя Ольга Бухарова откровенно рассказала о проблемах со здоровьем.
Политика
Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
Политика
«Северный поток-2» будет достроен – МИД России
Трубопровод "Северный поток-2" будет достроен, выгоды от реализации этого проекта для трезвомыслящих европейцев очевидны, говорится в заявлении МИД РФ.
Происшествия
Последователи «бога Кузи» задержаны в Москве
Задержаны последователи так называемого "бога Кузи" в рамках дела о мошенничестве на 15 млн рублей.
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России обнародовало ранее неизвестные документы и фотографии о том, как в 1945 году происходило освобождение Варшавы от немецких войск.
Общество
В России зафиксировали первую смерть из-за употребления снюсов
Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн заявил, что в России зафиксирован первый случай смерти от употребления некурительных никотиносодержащих смесей.
Общество
У семьи Мишустина нашли земли ценой 1,5 млрд. В его декларации она не указана
Семья Михаила Мишустина, который 16 января 2020 г. был назначен новым премьер-министром, владеет 2,6 га земли и пятью домами в подмосковном посёлке «Коттон Вэй» на Николиной горе, пишут «Открытые медиа» на основе данных Росреестра.
Происшествия
Отец случайно застрелил сына на охоте в Карачаево-Черкесии
Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя республики за то, что во время охоты он по неосторожности выстрелил в своего сына.
Космос
В России предложен способ противодействия спутникам-шпионам
Правда, нужно подчеркнуть, что предложенный метод может использоваться только тогда, когда спутники-шпионы находятся вне зоны видимости наземных станций своих стран и не могут пересылать данные на Землю напрямую.
Финансы
Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Общество
Погода в Москве второй день подряд бьет температурный рекорд
Температура воздуха в Москве второй день подряд бьет рекорд.
Политика
Захарова прокомментировала отставку премьер-министра Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл «Дакар-2020» в классе грузовиков
Экипаж Андрея Каргинова, представляющий российскую команду "КамАЗ-Мастер", выиграл ралли-рейд "Дакар-2020" в классе грузовых автомобилей.
Общество
Открывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс
Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс.
Происшествия
Генпрокуратура подтвердила жалобу Колокольцева на ЦБ
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в июле обращался в Генпрокуратуру по поводу необоснованного прекращения Банком России деятельности временной администрации «Центрального страхового общества» (ЦСО).