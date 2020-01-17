Экономика
Lenta.ruРоссийскому рынку спрогнозировали торможение
Российский фондовый рынок в 2020 году столкнется с торможением роста. Такую тенденцию спрогнозировали опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК экономисты. По их мнению, рост продолжится, несмотря на имеющиеся признаки перегрева рынка акций.
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Политика
«Мозговой центр коллектива». Как учился Мишустин в МГТУ «Станкин»
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
Происшествия
Увеличилось число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее
Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12.
Политика
МИД Польши: Красная армия освободила Варшаву, но не принесла свободы
«Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы», — говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
Общество
Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
Политика
Украинский премьер объяснил решение уйти в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил свое решение подать в отставку в ходе выступления в Верховной раде в пятницу, 17 января, которое опубликовано на странице политика в Facebook.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Экономика
ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка
ЦБ 10 декабря направил претензию (есть у «Ведомостей») лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб., рассказал человек, близкий к банку, знающий содержание документа.
Политика
Путин примет участие в Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент России Владимир Путин примет участие в Международной конференции по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января.
Наука
Заражение токсоплазмой снижает у мышей уровень тревожности
Футбол
Федун объяснил, почему выступил против расширения лиги
Леонид Федун, представлявший на собрании клубов в доме футбола московский «Спартак», считает, что расширение лиги приведет к большому количеству «договорных матчей».
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Экономика
Капитализация Alphabet превысила $1 трлн
В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Игры
CD Projekt RED перенесла Cyberpunk 2077 с апреля на сентябрь
Согласно новым планам разработчиков, горячо ожидаемая RPG выйдет 17 сентября 2020 года, а не 16 апреля, как сообщалось ранее.
Футбол
Наставник «Славии» Трпишовски отказался возглавить «Локомотив»
Главный тренер пражской "Славии" Йиндрих Трпишовски отказался возглавить "Локомотив", несмотря на ранее появляющуюся информацию об обратном.
Происшествия
Российскую модель арестовали в Испании за клевету
В Испании задержана модель российско-испанского происхождения Луиза Кремлева.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Политика
Медведев и Мишустин провели часовую беседу один на один
На встрече с ушедшим в отставку правительством Мишустин заявил, что главной задачей кабинета министров на данный момент является исполнение положений, которые президент страны Владимир Путин озвучил в послании к Федеральному собранию.
Биатлон
Сучилов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Польше
Россиянин Семен Сучилов стал первым в спринте на этапе Кубка IBU в Польше.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на критику фанатов о фотошопе
Виктория Боня опубликовала очередной снимок, вызвавший критику со стороны подписчиков, обвинивших звезду в любви к фотошопу.
Общество
Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале
Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Политика
Bloomberg узнал о возможном назначении Орешкина помощником президента
Если Белоусов перейдет в правительство, Орешкин может стать помощником президента, говорил «Ведомостям» бывший федеральный чиновник.
Общество
Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика
Гаджеты
Названы разряжающие смартфоны Android-приложения
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Политика
Глава ВЦИОМа рассказал о реакции россиян на послание Путина
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию произвело на россиян в основном положительное впечатление и вызвало надежду, а также чувство уверенности в завтрашнем дне.