Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийскому рынку спрогнозировали торможение

Российский фондовый рынок в 2020 году столкнется с торможением роста. Такую тенденцию спрогнозировали опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК экономисты. По их мнению, рост продолжится, несмотря на имеющиеся признаки перегрева рынка акций.
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Эксперты предсказали торможение российскому фондовому рынку

Московский Комсомолец07:28

Эксперты прогнозируют торможение российского фондового рынка акций

Деловое.ТВ07:11

Российскому рынку спрогнозировали торможение

Lenta.ru05:50

Фондовому рынку РФ предрекли замедление в 2020 году

Красная весна04:38

Эксперты спрогнозировали завершение бума российских акций

РБК00:00
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Политика

«Мозговой центр коллектива». Как учился Мишустин в МГТУ «Станкин»

Москва 24 вчера в 15:44
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:15
Политика

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
RT на русском 06:55
Происшествия

Увеличилось число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее

Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12.
REGNUM 07:04
Политика

МИД Польши: Красная армия освободила Варшаву, но не принесла свободы

«Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы», — говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
REGNUM 05:18
Общество

Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
РИА Новости 00:54
Политика

Украинский премьер объяснил решение уйти в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил свое решение подать в отставку в ходе выступления в Верховной раде в пятницу, 17 января, которое опубликовано на странице политика в Facebook.
Известия 07:01
Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
РБК 07:26
Экономика

ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка

ЦБ 10 декабря направил претензию (есть у «Ведомостей») лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб., рассказал человек, близкий к банку, знающий содержание документа.
Ведомости вчера в 16:03
Политика

Путин примет участие в Международной конференции по Ливии в Берлине

Президент России Владимир Путин примет участие в Международной конференции по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января.
ТК Звезда 07:24
Наука

Заражение токсоплазмой снижает у мышей уровень тревожности

Газета DAILY 15 января в 05:00
Футбол

Федун объяснил, почему выступил против расширения лиги

Леонид Федун, представлявший на собрании клубов в доме футбола московский «Спартак», считает, что расширение лиги приведет к большому количеству «договорных матчей».
ГЛАС.RU 05:57
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Экономика

Капитализация Alphabet превысила $1 трлн

В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн.
Интерфакс 00:30
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости 15 января в 14:30
Игры

CD Projekt RED перенесла Cyberpunk 2077 с апреля на сентябрь

Согласно новым планам разработчиков, горячо ожидаемая RPG выйдет 17 сентября 2020 года, а не 16 апреля, как сообщалось ранее.
3DNews вчера в 13:51
Футбол

Наставник «Славии» Трпишовски отказался возглавить «Локомотив»

Главный тренер пражской "Славии" Йиндрих Трпишовски отказался возглавить "Локомотив", несмотря на ранее появляющуюся информацию об обратном.
Soccer.ru 07:32
Происшествия

Российскую модель арестовали в Испании за клевету

В Испании задержана модель российско-испанского происхождения Луиза Кремлева.
BFM.ru 00:35
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 15 января в 21:31
Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета 02:44
Политика

Медведев и Мишустин провели часовую беседу один на один

На встрече с ушедшим в отставку правительством Мишустин заявил, что главной задачей кабинета министров на данный момент является исполнение положений, которые президент страны Владимир Путин озвучил в послании к Федеральному собранию.
РБК 05:54
Биатлон

Сучилов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Польше

Россиянин Семен Сучилов стал первым в спринте на этапе Кубка IBU в Польше.
Спорт-Экспресс 06:39
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на критику фанатов о фотошопе

Виктория Боня опубликовала очередной снимок, вызвавший критику со стороны подписчиков, обвинивших звезду в любви к фотошопу.
Актуальные Новости 00:54
Общество

Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале

Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Газета.Ru 05:22
Политика

Bloomberg узнал о возможном назначении Орешкина помощником президента

Если Белоусов перейдет в правительство, Орешкин может стать помощником президента, говорил «Ведомостям» бывший федеральный чиновник.
Ведомости 07:47
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия вчера в 05:49
Гаджеты

Названы разряжающие смартфоны Android-приложения

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa 02:18
Происшествия

В Кузбассе нашли родителей, подбросивших младенца к дверям больницы

Вести Кузбасс 07:29
Политика

Глава ВЦИОМа рассказал о реакции россиян на послание Путина

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию произвело на россиян в основном положительное впечатление и вызвало надежду, а также чувство уверенности в завтрашнем дне.
News.ru 05:43
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