Экономика
Деловое.ТВЭксперты прогнозируют торможение российского фондового рынка акций
Эксперты прогнозируют торможение российского фондового рынка акций, передает РБК. Аналитики отметили, что рост в 2020 году продолжится, но не так активно.
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Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Экономика
На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей.
Политика
Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
Общество
Студия 20th Century Fox сменила название
Компания Walt Disney официально сменила название своих новых активов - студий 20th Century Fox и Fox Searchlight Pictures.
Общество
Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Политика
Посол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах
Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Общество
Умер самый маленький в мире человек
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.
Политика
Лавров ответил на вопрос о работе в новом правительстве
Ранее, выступая в филиале МГИМО в Ташкенте, Лавров ответил на вопрос о своей возможной должности в новом правительстве.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Политика
Небензя прокомментировал запуск механизма разрешения споров с Ираном
Механизм разрешения споров с Ираном, запущенный Германией, Францией и Великобританией, может привести к неконтролируемому развалу ядерной сделки, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Общество
В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса
В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий.
Гаджеты
Leica выпустила черно-белую камеру за $8200
Стоимость камеры M10 Monochrome составляет $8200, или около 504 тысяч рублей.
Общество
Синоптики предрекли россиянам «весну в середине зимы»
В ближайшие выходные на европейской территории России ожидается весенняя погода, характерная для начала марта.
Общество
Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале
Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Космос
«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов
Сотрудники АО "Российские космические системы" предложили создать специальные наземные станции блокировки сигнала спутников, которые бы защищали территорию нашей страны от незаконной слежки из космоса.
Футбол
В «Динамо» не подтвердили госпитализацию Игбуна
В ряде СМИ появилась информация о травме и срочной госпитализации футболиста московского «Динамо» Сильвестра Игбуна.
Политика
Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность премьера
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность председателя правительства РФ, сообщил в пятницу кабмин ФРГ.
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля
Собеседник агентства отметил, что согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9.
Политика
США ввели санкции против генерала КСИР за разгон протестов в Иране
Госдепартамент США внес в санкционные списки бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хасана Шавапура.
Спорт
МОК и МПК уведомили CAS о вступлении в спор между WADA и РУСАДА
"Сегодня Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет подали уведомление о вступлении в судебный процесс между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством", - говорится в сообщении.
Кино
Мединский назвал фантастическими успехи российского кино
Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Политика
Зеленский не принял отставку премьер-министра
Президент страны Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить лиц, причастных к "прослушке" совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.