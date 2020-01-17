Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВЭксперты прогнозируют торможение российского фондового рынка акций

Эксперты прогнозируют торможение российского фондового рынка акций, передает РБК. Аналитики отметили, что рост в 2020 году продолжится, но не так активно.
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Эксперт назвал не страшным для экономики прогнозируемое торможение фондового рынка

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Эксперты прогнозируют торможение российского фондового рынка акций

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Эксперты предсказали торможение российскому фондовому рынку

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Фондовому рынку РФ предрекли замедление в 2020 году

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Эксперты спрогнозировали завершение бума российских акций

РБК00:00
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В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.
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СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
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Политика

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Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
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Умер самый маленький в мире человек

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Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.
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Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
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Небензя прокомментировал запуск механизма разрешения споров с Ираном

Механизм разрешения споров с Ираном, запущенный Германией, Францией и Великобританией, может привести к неконтролируемому развалу ядерной сделки, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
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Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале

Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
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Представитель Жванецкого ответил на сообщения о госпитализации сатирика

РБК 13:55
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«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов

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В «Динамо» не подтвердили госпитализацию Игбуна

В ряде СМИ появилась информация о травме и срочной госпитализации футболиста московского «Динамо» Сильвестра Игбуна.
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Биатлон

Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России

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В Адыгее на трассе «Дон» в ДТП попали около 20 автомобилей

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Госдепартамент США внес в санкционные списки бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хасана Шавапура.
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Спорт

МОК и МПК уведомили CAS о вступлении в спор между WADA и РУСАДА

"Сегодня Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет подали уведомление о вступлении в судебный процесс между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством", - говорится в сообщении.
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Мединский назвал фантастическими успехи российского кино

Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".
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Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
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Президент страны Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить лиц, причастных к "прослушке" совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.
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