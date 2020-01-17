Эксперты прогнозируют торможение российского фондового рынка акций, передает РБК. Аналитики отметили, что рост в 2020 году продолжится, но не так активно.

Общество Студия 20th Century Fox сменила название Компания Walt Disney официально сменила название своих новых активов - студий 20th Century Fox и Fox Searchlight Pictures.

Общество Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.

Политика СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.

Политика Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.

Политика Небензя прокомментировал запуск механизма разрешения споров с Ираном Механизм разрешения споров с Ираном, запущенный Германией, Францией и Великобританией, может привести к неконтролируемому развалу ядерной сделки, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Общество Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Космос «Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов Сотрудники АО "Российские космические системы" предложили создать специальные наземные станции блокировки сигнала спутников, которые бы защищали территорию нашей страны от незаконной слежки из космоса.

Футбол В «Динамо» не подтвердили госпитализацию Игбуна В ряде СМИ появилась информация о травме и срочной госпитализации футболиста московского «Динамо» Сильвестра Игбуна.

Политика Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность премьера Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность председателя правительства РФ, сообщил в пятницу кабмин ФРГ.

Общество Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля Собеседник агентства отметил, что согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9.

Кино Мединский назвал фантастическими успехи российского кино Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".

Гаджеты Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.