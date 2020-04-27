Власти Фиджи не дали разрешения на посадку российского самолета для вывоза своих граждан с острова, сообщает Минкомсвязи.

Власти Фиджи не разрешили посадку самолета для вывоза россиян

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