Армия и оружие
Lenta.ruРоссийскую авиабазу в Сирии атаковали
Российскую военную авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает пользователь Twitter @QalaatAlMudiq. Как уточняет портал avia.pro, беспилотники несколько раз были направлены на Хмеймим и сирийскую военную авиабазу Хама.
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