Российскую военную авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает пользователь Twitter @QalaatAlMudiq. Как уточняет портал avia.pro, беспилотники несколько раз были направлены на Хмеймим и сирийскую военную авиабазу Хама.

Политика Медведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что нет сомнений в завершении строительства "Северного потока — 2", несмотря на введенные США санкции, даже если понадобится на несколько месяцев больше, никакой катастрофы в этом нет.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.

Политика Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2» Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.

Происшествия Следователи пришли с обысками в ФТС Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.

Политика США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа Белый дом поручил приостановить оказание военной помощи Украине примерно через полтора часа после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Транспорт Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга Ранее сообщалось, что более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.

Общество СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok» Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов Кадырова Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Космос Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.

Политика Медведев назвал условие снятия санкций с Украины Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева.