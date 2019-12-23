Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийскую авиабазу в Сирии атаковали

Российскую военную авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает пользователь Twitter @QalaatAlMudiq. Как уточняет портал avia.pro, беспилотники несколько раз были направлены на Хмеймим и сирийскую военную авиабазу Хама.
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Появились данные об атаке на российскую базу «Хмеймим»

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СМИ: Боевики из сирийского Идлиба атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»

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Зафиксирована американская атака на российскую авиабазу «Хмеймим». Видео

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