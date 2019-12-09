Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРоссийскую часть Арктики защитит противовоздушный купол

В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
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с чего всё началось

Флот надёжно защищает Арктику

– На сегодняшний день на Северном флоте числится более 30 Героев России.
Красная звезда16:03

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Командующий Северным флотом рассказал о задачах моряков на 2020 год

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Российские военные пообещали накрыть Арктику противовоздушным куполом

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BFM.ru16:37

Северный флот накроет Арктику сплошным противовоздушным куполом

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ТК Звезда17:45

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Lenta.ru17:29

Россия создаст над Арктикой противовоздушный купол с помощью C-400

Газета.Ru17:21
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:23, Ашберн
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