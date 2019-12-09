Армия и оружие
Российская газетаРоссийскую часть Арктики защитит противовоздушный купол
В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
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с чего всё началось
– На сегодняшний день на Северном флоте числится более 30 Героев России.Красная звезда16:03
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Общество
СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии
Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.
Космос
Украина представила панораму своей «лунной базы»
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
Армия и оружие
Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США
Американские СМИ заинтересовались новой российской снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая со временем должна заменить привычную СВД.
Гаджеты
В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost
На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Политика
Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией
Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Общество
В МВД Украины заявили о 8 тысячах участников акции на Майдане
Акция на Майдане подошла к концу, по данным украинских правоохранительных органов, в митинге в центре Киева приняли участие 8 тысяч человек.
Наука
Как ритмы мозга помогают управлять вниманием
Футбол
«Лестер» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Варди
В матче 16-го тура английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» дома потерпела поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:4. В составе «лисов» дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 20-й минуте с передачи Келечи Ихеаначо и на 75-й минуте с передачи Денниса Прата.
Кино
В прокат вышел фильм «Ржев» Игоря Копылова
В российский прокат вышел фильм Игоря Копылова "Ржев".
Транспорт
Проезд на МЦД с 9 декабря станет платным
Плата за проезд начнёт взиматься на Московских центральных диаметрах (МЦД) с 9 декабря.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
В ОП хотят упростить получение виз для волонтеров-спасателей
Общественная палата РФ считает необходимым упростить получение виз для волонтеров-спасателей, а также увеличить срок действия российской визы для иностранных добровольцев, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Общество
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
Наука
Как жизнь выдержала миллионы лет под слоем льда
С 720 по 635 миллионов лет назад Земля была покрыта ледяной коростой.
Политика
В Пентагоне рассказали об условии для выделения военной помощи Украине
Глава Пентагона Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине, передает ТАСС.
Политика
Украинцев забросали яйцами в Париже
Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
Здоровье
Скандал со снюсом распространился на всю Россию и докатился до Медведева
Ранее Дмитрий Медведев своим указом запретил в России снюс (сосательный табак).
Происшествия
В сирийской Хаме один человек погиб при ракетном обстреле
По сообщению агентства, мирный житель погиб и ребенок пострадал в результате падения ракетных снарядов в деревне аль-Азизия и городе Скальбия на севере провинции Хама.
Экономика
С 1 января неработающим пенсионерам увеличат пенсию
В Пенсионном фонде России сообщили о том, что с 1 января 2020 года пенсия у неработающих пенсионеров вырастет.
Политика
МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 млрд долларов
Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года.
Транспорт
РЖД перешли на новый график движения поездов
"Российские железные дороги" с 8 декабря ввели в действие новый график движения поездов на 2019/2020 годы, в котором больше скоростных и двухэтажных поездов.
Экономика
Россияне стали активно скупать акции
С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
Хоккей
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов отправлен в ВХЛ
В 11 играх нынешнего сезона у Кравцова два гола и одна результативная передача при показателе полезности «-4». В результате не выдержал даже Владимир Юрзинов, который принял непростое для себя решение отправить игрока в ВХЛ в команду «Челмет».
Общество
Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения
Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек, в основе которого шесть показателей распространения основных вредных привычек среди населения.