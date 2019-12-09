– На сегодняшний день на Северном флоте числится более 30 Героев России.

с чего всё началось

В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.

Политика В МИД России высказались против расширения «нормандского формата» Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.

Политика Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей.

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.

Политика В Париже забросали яйцами митингующих украинцев Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».

Экономика «Известия»: Минфин предложил приватизировать до 10% РЖД Минфин 28 ноября на специальном заседании по финансовому плану и инвестиционной программе РЖД раскритиковал госкомпанию из-за дивидендной политики.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Авто Названы самые популярные марки автомобилей в России в ноябре 2019 По данным Автостат, в России в ноябре 2019 года самой популярной автомобиля оказалась отечественная LADA.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в ноябре 2019 года в ноябре в РБ было продано 31000 автомобилей марки LADA.На втором месте по популярности KIA (продано более 20 тысяч штук).

Политика В МИД Украины рассказали о «красной линии» Зеленского в Париже Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в своем микроблоге в Твиттере, какой линии планирует придерживаться глава государства Владимир Зеленский во время встречи "нормандской четверки", которая пройдет сегодня в Париже.