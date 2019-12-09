Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРоссийскую часть Арктики защитит противовоздушный купол

В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
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с чего всё началось

Флот надёжно защищает Арктику

– На сегодняшний день на Северном флоте числится более 30 Героев России.
Красная звездавчера в 16:03

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Российские военные пообещали накрыть Арктику противовоздушным куполом

РБКвчера в 17:01

Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол

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Северный флот накроет Арктику сплошным противовоздушным куполом

Известиявчера в 17:31

Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол

Газета.Ru01:37

Северный флот накроет Арктику сплошным противовоздушным «куполом» с помощью С-400

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RT на русскомвчера в 16:31

Россия создаст над Арктикой противовоздушный купол

РИА Новостивчера в 18:20
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Sukhoi Superjet с неисправностью приземлился в Шереметьево

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В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
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СМИ раскрыли подробности предстоящей встречи Путина с Зеленским

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В России появятся электронные договоры купли-продажи авто, пишут СМИ

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Как белый карлик пожирает газового гиганта: удивительное открытие

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Кинокритики назвали 10 худших фильмов 2019 года

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Общество

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Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
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В ДТП в Оренбургской области погибло три человека

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Оренбург — Акбулак в Оренбургской области.
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Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки.
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Российский военачальник. Командующий Северным флотом ВМФ России с 3 мая 2019 года. Вице-адмирал, Герой Российской Федерации.
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