Армия и оружие
Российская газетаРоссийскую часть Арктики защитит противовоздушный купол
В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
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с чего всё началось
– На сегодняшний день на Северном флоте числится более 30 Героев России.Красная звездавчера в 16:03
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Политика
В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»
Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
Политика
СМИ раскрыли подробности предстоящей встречи Путина с Зеленским
Саммит пройдет в Париже уже сегодня, 9 декабря. В нем примут участие Путин, Зеленский, а также Макрон и Меркель.
Политика
Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО
В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей.
Спорт
9 декабря исполком WADA определит судьбу российского спорта
9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Лозанне и определит судьбу российского спорта.
Космос
Как белый карлик пожирает газового гиганта: удивительное открытие
Происшествия
В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть
Ребенок, которому было 11 месяцев, насмерть замерз в городе Суровикино Волгоградской области, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
Общество
Девы могут похандрить, а Овнам стоит заглянуть в себя
Сегодня гороскоп советует Овну заглянуть в себя: не исключено, что проблема, которая волнует его в настоящее время, не решается из-за его собственного внутреннего противодействия.
Кино
Кинокритики назвали 10 худших фильмов 2019 года
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Происшествия
На юго-западе Москвы погибли два подростка
По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Политика
В Париже забросали яйцами митингующих украинцев
Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Футбол
«Мне такой трансфер представить сложно». Хавьер Рибалта — о «Ювентусе» и Миранчуке, «Зените» и Ляказетте
Программа «Инсайдеры» добралась до Санкт-Петербурга. Гостем Нобеля Арустамяна стал спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта.
Экономика
«Известия»: Минфин предложил приватизировать до 10% РЖД
Минфин 28 ноября на специальном заседании по финансовому плану и инвестиционной программе РЖД раскритиковал госкомпанию из-за дивидендной политики.
Происшествия
В ДТП в Оренбургской области погибло три человека
Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Оренбург — Акбулак в Оренбургской области.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
Православные христиане празднуют Юрьев день
9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Общество
ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию россиян
Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Авто
Названы самые популярные марки автомобилей в России в ноябре 2019
По данным Автостат, в России в ноябре 2019 года самой популярной автомобиля оказалась отечественная LADA.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в ноябре 2019 года в ноябре в РБ было продано 31000 автомобилей марки LADA.На втором месте по популярности KIA (продано более 20 тысяч штук).
Армия и оружие
В США на воду спустили авианосец «Джон Кеннеди»
В США авианосец «Джон Кеннеди» прошел церемонию спуска на воду. Новейшее судно будет передано американским ВМС спустя 2 года.
Общество
Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Общество
«Болгарский поток» готов принимать газ из «Турецкого потока» с 1 января
Болгарская сторона готова обеспечить с начала года транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода "Турецкий поток".
Политика
В МИД Украины рассказали о «красной линии» Зеленского в Париже
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в своем микроблоге в Твиттере, какой линии планирует придерживаться глава государства Владимир Зеленский во время встречи "нормандской четверки", которая пройдет сегодня в Париже.
Авто
Lynk & Co представила новый купе-кроссовер
Новинка представляет собой купеобразную вариацию модели 01.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» вновь стал лидером проката в России
Мультфильм Frozen II, который в России более известен как "Холодное сердце 2", вновь возглавил российский прокат.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»).
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.