Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРоссийскую часть Арктики защитит противовоздушный купол

В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
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с чего всё началось

Флот надёжно защищает Арктику

– На сегодняшний день на Северном флоте числится более 30 Героев России.
Красная звезда16:03

Подробнее о событии

Россия создаст над Арктикой противовоздушный купол

РИА Новости18:20

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BFM.ru16:37

Российские военные пообещали накрыть Арктику противовоздушным куполом

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Известия17:31

Россия готовится развернуть купол ПВО из С-400 над Арктикой

Московский Комсомолец19:08

Россия создаст в Арктике противовоздушный купол из С-400

ТК Звезда17:45

Над российской частью Арктики создадут противовоздушный купол

Коммерсантъ18:24
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:56, Ашберн
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В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

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Моисеев А. А.
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Российский военачальник. Командующий Северным флотом ВМФ России с 3 мая 2019 года. Вице-адмирал, Герой Российской Федерации.
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