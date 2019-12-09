Армия и оружие
Российская газетаРоссийскую часть Арктики защитит противовоздушный купол
В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
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– На сегодняшний день на Северном флоте числится более 30 Героев России.Красная звезда16:03
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Общество
Доробалюк – Осипову: В 2020 году учтем ошибки по реализации нацпроектов
Доробалюк рассказала об итогах работы в текущем году.
Общество
С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги
В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.
Хоккей
Николай Цулыгин: «У Хартикайнена перелом челюсти, сроки восстановления неизвестны»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ и рассказал о травме нападающего Тему Хартикайнена.
Экономика
Эксперты выяснили, почему россияне не платят по долгам
Основными причинами, почему россияне не платят по кредитам и займам, являются слабое планирование семейного бюджета, а также непредвиденные срочные расходы, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер".
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Общество
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
Кино
Фанаты агента 007 увидели новый трейлер фильма
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Космос
Пролетевший мимо Земли крупный астероид вернётся обратно
Крупный астероид 162082 (1998 HL1) может снова приблизиться к Земле через полтора года.
Технологии
PlayStation 5 получит более производительную версию Pro
Японская компания Sony, как сообщают крупные сетевые источники, планирует поступить с новой консолью PlayStation 5 таким же образом, как и с ее предшественницей PlayStation 4. Речь о том, что новинка будет выпущена также и в более производительной версии PlayStation 5 Pro.
Спорт
Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Общество
Названы самые курящие и пьющие регионы России
Регионы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера стали самыми курящими и пьющими в России. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.
Происшествия
В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»
Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Наука
Связь между кесаревым сечением и детским ожирением не подтвердилась
Шведские медики провели исследование, которое опровергло возможную связь детского ожирения со способом рождения.
Политика
Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
Гаджеты
TSMC планирует запустить производство по 3-нм техпроцессу в 2020 году
Тайваньская компания TSMC запустит серийное производство микросхем по 3-нанометровому технологическому процессу в 2020 году, заявил вице-президент компании Джей Кей Вон.
Общество
ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий
В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Происшествия
В Благовещенске эвакуировали несколько школ
Футбол
«Селтик» завоевал Кубок шотландской лиги, победив «Рейнджерс»
«Рейнджерс» на стадионе «Хэмпден Парк» уступил «Селтику» в финале Кубка шотландской лиги.
Политика
Мьянма отвергает обвинения в геноциде
Аун Сан Су Чжи, лидер Мьянмы (Бирмы), вылетела в Гаагу, чтобы на заседании Международного суда ООН защищать свою страну от обвинений в геноциде против народности рохинджа.
Политика
Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".
Происшествия
В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы
Оттепель и осадки сохранятся в Москве и Центральной России до среды, а затем придет холодный атмосферный фронт и принесет мокрый снег, сообщает центр "Фобос".