– На сегодняшний день на Северном флоте числится более 30 Героев России.

с чего всё началось

В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.

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