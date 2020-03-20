Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис

«Россия не входит в кризис, а вступает в кризис с огромными финансовыми резервами», — говорится в статье. Ранее организация «Институт международных финансов» (IIF) объявила, что треть мировой экономики уже охватил экономический кризис.
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NYT: Россия в ответ на санкции Запада укрепила экономику и может противостоять кризису

ТАСС10:48

NYT объяснила, почему Россия сможет выдержать экономический кризис

РИА Новости15:49

NYT сообщила о стрессоустойчивости экономики России к кризису

РБК19:01

NYT: введенные против Москвы санкции сделали экономику России более стрессоустойчивой

Вести.Ru16:49

New York Times: благодаря санкциям Россия выдержит экономический кризис

URA.Ru17:25

Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис

Lenta.ru18:55

В США заявили о готовности России к пандемии из-за санкций

Известия16:00
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 21:52, Ашберн
Экономика

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ создает благоприятные инвестиционные условия для бизнесменов.
Piter.tv вчера в 06:22
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Общество

В США захотели объединиться с Саудовской Аравией ради контроля цен на нефть

Чиновники Министерства энергетики США убеждают Белый дом в необходимости объединиться с Саудовской Аравией для контроля над мировыми ценами на нефть.
Lenta.ru 20:19
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru 12:44
Экономика

В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Газета.Ru 10:30
Политика

России мстят в ситуации с коронавирусом, предположил Жириновский

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заподозрил, что в обстановке с коронавирусом может прослеживаться часть "кампании против России".
РИА Новости 21:42
Футбол

Малком готов к вызову в сборную России

Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato признался, что готов сыграть за сборную России, но мечтает выступать за команду Бразилии.
Спорт-Экспресс 18:00
Общество

В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
РБК 15:13
Наука

Лошади смогут спасти вечную мерзлоту своими копытами

Если всё останется в нынешних параметрах, то вечная мерзлота просто начнёт масштабно таять.
HotGeo 17 марта в 22:00
Общество

Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, опубликованной на YouTube.
Lenta.ru 21:11
Общество

В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 16:16
Общество

Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 12:18
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Космос

В России создадут искусственный интеллект для робота «Испытателя»

Научно-производственное объединение «Андроидная техника», создавшее робота «Федора», который побывал на МКС, разрабатывает следующий проект — робот «Испытатель».
Дни24 вчера в 13:10
Происшествия

В Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом

РИАМО вчера в 04:10
Общество

ВОЗ: Более 209 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в мире

Число случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 в мире превысило отметку 209 тысяч.
Вечерняя Москва 02:19
Происшествия

При взрыве газа в многоэтажке в Перми погиб человек

В Перми в пятиэтажном многоквартирном доме произошли хлопок газа и пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
РБК 05:02
Шоу-бизнес

Возлюбленная Шаляпина переписала на него четыре квартиры в Москве

Пассия Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Девис решила вложить 70 миллионов рублей в московскую недвижимость.
КМВ Новости 11:17
Здоровье

В Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом

Отмечается, что восемь новых жертв скончались в течение последних суток в провинции Хубэй, при этом в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения инфекцией.
Аргументы и Факты 18 марта в 22:20
Экономика

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Российская газета 03:54
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Интерфакс вчера в 12:14
Технологии

В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя

Подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в России гибридная силовая установка с электродвигателем в составе, стартовала в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").
РИА Новости 20:05
Кино

Опубликован трейлер второго сезона мультсериала «Харли Квинн»

iReactor 04:54
Футбол

Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности

iReactor 11:18
Футбол

Трансфер форварда «Краснодара» Ари в «Галатасарай» сорвался из-за сбитого российского самолета

Бразильский нападающий ФК «Краснодар» больше года назад получил российское гражданство и уже не раз признавался, что чувствует себя русским.
Кубанские новости 15:30
Армия и оружие

В России отмечают День моряка-подводника

Ответственность чувствуется, ответственность большая на тебе, жизнь не только в твоих руках, но и в руках твоих товарищей, паники тут никакой на самом деле нет, мы учимся, чтобы ее не было, все просто, Андрей Ивин, техник моторной группы подводной лодки «Великий Новгород» Учебные тревоги - в распорядке дня подводников.
Россия.Кубань вчера в 22:38
Футбол

УЕФА не поменяет название Евро-2020

Цюрих, Швейцария, 20 марта 2020, 18:53 — REGNUM УЕФА сообщила, что не будет изменять название чемпионата Европы 2020 года, вопреки переносу на лето 2021 года.
REGNUM 11:53
Финансы

Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

Озвучены главные ожидания от курса рубля до середины апреля.
Деловое.ТВ 07:05
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма коронавируской инфекции COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Lenta.ru 21:26
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
РБК 12:43
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