Коронавирус
Lenta.ruРоссийскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис
«Россия не входит в кризис, а вступает в кризис с огромными финансовыми резервами», — говорится в статье. Ранее организация «Институт международных финансов» (IIF) объявила, что треть мировой экономики уже охватил экономический кризис.
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Экономика
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ создает благоприятные инвестиционные условия для бизнесменов.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В США захотели объединиться с Саудовской Аравией ради контроля цен на нефть
Чиновники Министерства энергетики США убеждают Белый дом в необходимости объединиться с Саудовской Аравией для контроля над мировыми ценами на нефть.
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Политика
России мстят в ситуации с коронавирусом, предположил Жириновский
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заподозрил, что в обстановке с коронавирусом может прослеживаться часть "кампании против России".
Футбол
Малком готов к вызову в сборную России
Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato признался, что готов сыграть за сборную России, но мечтает выступать за команду Бразилии.
Общество
В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
Наука
Лошади смогут спасти вечную мерзлоту своими копытами
Если всё останется в нынешних параметрах, то вечная мерзлота просто начнёт масштабно таять.
Общество
Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса
Телеведущий Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, опубликованной на YouTube.
Общество
В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
Космос
В России создадут искусственный интеллект для робота «Испытателя»
Научно-производственное объединение «Андроидная техника», создавшее робота «Федора», который побывал на МКС, разрабатывает следующий проект — робот «Испытатель».
Происшествия
В Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом
Общество
ВОЗ: Более 209 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в мире
Число случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 в мире превысило отметку 209 тысяч.
Происшествия
При взрыве газа в многоэтажке в Перми погиб человек
В Перми в пятиэтажном многоквартирном доме произошли хлопок газа и пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Шаляпина переписала на него четыре квартиры в Москве
Пассия Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Девис решила вложить 70 миллионов рублей в московскую недвижимость.
Здоровье
В Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом
Отмечается, что восемь новых жертв скончались в течение последних суток в провинции Хубэй, при этом в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения инфекцией.
Экономика
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса
Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Технологии
В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя
Подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в России гибридная силовая установка с электродвигателем в составе, стартовала в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").
Футбол
Трансфер форварда «Краснодара» Ари в «Галатасарай» сорвался из-за сбитого российского самолета
Бразильский нападающий ФК «Краснодар» больше года назад получил российское гражданство и уже не раз признавался, что чувствует себя русским.
Армия и оружие
В России отмечают День моряка-подводника
Ответственность чувствуется, ответственность большая на тебе, жизнь не только в твоих руках, но и в руках твоих товарищей, паники тут никакой на самом деле нет, мы учимся, чтобы ее не было, все просто, Андрей Ивин, техник моторной группы подводной лодки «Великий Новгород» Учебные тревоги - в распорядке дня подводников.
Футбол
УЕФА не поменяет название Евро-2020
Цюрих, Швейцария, 20 марта 2020, 18:53 — REGNUM УЕФА сообщила, что не будет изменять название чемпионата Европы 2020 года, вопреки переносу на лето 2021 года.
Финансы
Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля
Озвучены главные ожидания от курса рубля до середины апреля.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма коронавируской инфекции COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.