«Россия не входит в кризис, а вступает в кризис с огромными финансовыми резервами», — говорится в статье. Ранее организация «Институт международных финансов» (IIF) объявила, что треть мировой экономики уже охватил экономический кризис.

Футбол Малком готов к вызову в сборную России Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato признался, что готов сыграть за сборную России, но мечтает выступать за команду Бразилии.

Общество В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.

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Здоровье В Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом Отмечается, что восемь новых жертв скончались в течение последних суток в провинции Хубэй, при этом в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения инфекцией.

Экономика В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.

Экономика Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.

Технологии В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя Подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в России гибридная силовая установка с электродвигателем в составе, стартовала в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").

Армия и оружие В России отмечают День моряка-подводника Ответственность чувствуется, ответственность большая на тебе, жизнь не только в твоих руках, но и в руках твоих товарищей, паники тут никакой на самом деле нет, мы учимся, чтобы ее не было, все просто, Андрей Ивин, техник моторной группы подводной лодки «Великий Новгород» Учебные тревоги - в распорядке дня подводников.

Футбол УЕФА не поменяет название Евро-2020 Цюрих, Швейцария, 20 марта 2020, 18:53 — REGNUM УЕФА сообщила, что не будет изменять название чемпионата Европы 2020 года, вопреки переносу на лето 2021 года.