Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис

«Россия не входит в кризис, а вступает в кризис с огромными финансовыми резервами», — говорится в статье. Ранее организация «Институт международных финансов» (IIF) объявила, что треть мировой экономики уже охватил экономический кризис.
Читать в источнике
Комментировать203

Подробнее о событии

NYT сообщила о стрессоустойчивости экономики России к кризису

РБК19:01

Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис

Lenta.ru18:55

NYT: введенные против Москвы санкции сделали экономику России более стрессоустойчивой

Вести.Ru16:49

New York Times: благодаря санкциям Россия выдержит экономический кризис

URA.Ru17:25

В США заявили о готовности России к пандемии из-за санкций

Известия16:00

NYT объяснила, почему Россия сможет выдержать экономический кризис

РИА Новости15:49

NYT: Россия в ответ на санкции Запада укрепила экономику и может противостоять кризису

ТАСС10:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 20:43, Ашберн
Хоккей

«Мы не смогли заменить, как говорили в прошлом году, «никакущих Макса Тальбо и Давида Деарне» - Сушинский о

Новый Омск 11:00
Общество

Депутат Мосгордумы сравнила советские квартиры с помойкой

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова позволила себе сравнить советские квартиры с помойкой.
Ридус 10:44
Общество

Хроника пикирующего коронавируса. Главное, что случилось за неделю COVID-2019 в России и Петербурге

Россия закрывает границу с Белоруссией. Ранее из-за эпидемии COVID-2019 была закрыта граница России с Грузией.
Фонтанка.Ру 17:20
Экономика

Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей в начале апреля

Система быстрых платежей ЦБ РФ была запущена в пилотном режиме 28 января прошлого года, в промышленном масштабе - 28 февраля.
Интерфакс 18 марта в 05:32
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия 06:42
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 07:04
Экономика

Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Lenta.ru 04:21
Экономика

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Российская газета 03:54
Шоу-бизнес

Попов назвал «совсем грустной» разлуку со Скабеевой из-за коронавируса

В своем Telegram-канале Попов назвал сложившуюся ситуацию «совсем грустной». Коронавирус заставил их семью и команду на время разделиться.
iReactor 19:13
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
РБК 12:43
Шоу-бизнес

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Экспресс газета 01:26
Энергетика

Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти

Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
REGNUM 07:03
Общество

В Польше объявлен режим эпидемии

В Польше объявлен режим эпидемии в связи с коронавирусом нового типа.
Аргументы недели 14:39
Экономика

Фондовые индексы США упали в начале торгов на 5%

По состоянию на 16:50 мск 28 акций из индекса Dow Jones падают в цене. В лидерах падения Boeing – его акции упали на 18%.
РБК 18 марта в 09:35
Космос

Источник сообщил, когда корабль Starliner полетит с экипажем на МКС

Запуск первого пилотируемого корабля Starliner с экипажем на Международную космическую станцию намечается в конце августа, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 20:11
Экономика

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+.
РБК 04:00
Политика

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию растянут на неделю

Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, учитывая принимаемые профилактические меры по предотвращению коронавирусной инфекции, Центризибрком предусматривает возможность проведения досрочного голосования с трех до семи дней.
Smolnarod.ru 04:39
Футбол

«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Белоруссии

«Матч ТВ» приобрел права на показ игр чемпионата и Кубка Белоруссии.
Soccer.ru 15:02
Происшествия

На Украине подтверждена третья смерть от коронавируса

Третий летальный случай после заражения новым коронавирусом зафиксирован на Украине, в Ивано-Франковске скончалась женщина.
ТАСС вчера в 14:53
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Происшествия

Пожар произошёл в кафе в Подмосковье

RT на русском 20:05
Происшествия

Мать и трое детей умерли от коронавируса в течение недели

РИА Новости 15:01
Энергетика

Швейцарский банк назвал условия падения цен на нефть до 10 долларов

Стоимость нефти по десять долларов за баррель марки Brent возможна только в апокалиптическом сценарии, который предполагает резкий спад использования всех видов транспорта, в том числе грузового, а также запрет на перелеты между большинством стран, сказал в интервью РИА Новости руководитель направления перспективных исследований Next Generation швейцарского банка Julius Baer Карстен Менке.
РИА Новости 13:28
Футбол

Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности

iReactor 11:18
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru вчера в 10:47
Наука

Швейцарские ученые: «Вакцина от коронавируса появится через два года» (SwissInfo, Швейцария) (SwissInfo)

Институт биомедицинских исследований (Istituto di Ricerca in Biomedicina) из швейцарского кантона Тичино давно уже является международно признанной инстанцией и источником проверенной информации из сферы расшифровки тайн, на основе которых работают механизмы иммунной защиты человека.
ИноСМИ 18:04
Общество

WSJ: США могут заключить «нефтяной союз» с Саудовской Аравией

Чиновники из американского Минэнерго пытаются уговорить администрацию президента США Дональда Трампа заключить с Саудовской Аравией «нефтяной союз», и если Вашингтону удастся создать такой альянс с Эр-Риядом, королевство может выйти из ОПЕК.
Комсомольская правда 19:59
Здоровье

Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19

Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал единственный метод лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Экономика сегодня вчера в 05:17
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 16:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное