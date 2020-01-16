Происшествия
BFM.ruРоссийскую модель арестовали в Испании за клевету
В Испании задержана модель российско-испанского происхождения Луиза Кремлева. Против нее возбуждено дело о клевете и даче ложных показаний, пишет Marca. Кремлева в 2017 году обвинила в изнасиловании полузащитника футбольного клуба «Милан» Тео Эрнандеса.
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Российскую модель арестовали в Испании за ложное обвинение в изнасиловании Т. Эрнандесом
Чемпионатвчера в 13:12
Модель Кремлева, обвинявшая Тео Эрнандеса в изнасиловании, задержана за клевету
Sports.ruвчера в 12:50
СМИ: В Испании арестовали российскую модель за ложное обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании
RT на русскомвчера в 15:52
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В четверг утром мужчина открыл стрельбу из ружья в здании мирового суда в центре Новокузнецка.
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14 января "Вашингтон" благодаря двум шайбам Александра Овечкина победил "Каролину" 2:0. Российский хоккеист довёл число своих заброшенных шайб до 686 и вышел на 11 место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.
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Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака
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Руководитель пенсионного фонда Бурятии покинул пост
В республиканских СМИ распространилась информация об отставке руководителя отделения пенсионного фонда России в Бурятии Евгения Ханхалаева.
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Капитализация Alphabet достигла $1 трлн
Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
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Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка
Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.
Происшествия
Трое иностранцев погибли в ДТП под Саратовом
Столкнулись автомобиль «Волга» и минивэн Hyundai, в котором ехали восемь человек. Трое из погибших являются иностранным гражданами.
Общество
В России появились первые видеобанкоматы
Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
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Путин предложил пост премьер-министра Мишустину
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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
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«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева
Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
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Real Graphene начала производство графеновых аккумуляторов
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В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.
Финансы
Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $11,5 млрд
Россия в ноябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн - до $11,491 млрд, следует из опубликованных в пятницу материалов Минфина США.
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Жительница Бурятии скончалась от передозировки парацетамола
В Бурятии молодая девушка скончалась от передозировки парацетамола.
Общество