В Испании задержана модель российско-испанского происхождения Луиза Кремлева. Против нее возбуждено дело о клевете и даче ложных показаний, пишет Marca. Кремлева в 2017 году обвинила в изнасиловании полузащитника футбольного клуба «Милан» Тео Эрнандеса.

Российскую модель арестовали в Испании за клевету

Политика Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.

Хоккей Ковальчук оформил дубль и забросил вторую победную шайбу за «Монреаль» Единственную шайбу в заключительном периоде провел также Ковальчук, установивший окончательный счет - 4:1. Таким образом, на счету Ковальчука уже 7 (3+4) очка в семи проведенных встречах после подписания контракта с "Канадиенс", причем в обоих матчах, где он забрасывал, его шайбы становились победными.

Гаджеты В Google Play обнаружены разряжающие смартфон приложения Создатели антивирусов Bitdefender сумели выявить на просторах Google Play несколько приложений, которые провоцируют ускоренную разрядку смартфона.

Хоккей Овечкин обошёл Селянне по количеству заброшенных шайб в НХЛ 14 января "Вашингтон" благодаря двум шайбам Александра Овечкина победил "Каролину" 2:0. Российский хоккеист довёл число своих заброшенных шайб до 686 и вышел на 11 место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.

Политика Руководитель пенсионного фонда Бурятии покинул пост В республиканских СМИ распространилась информация об отставке руководителя отделения пенсионного фонда России в Бурятии Евгения Ханхалаева.

Общество В России появились первые видеобанкоматы Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.

Политика Путин предложил пост премьер-министра Мишустину 15 января 2020 года в ходе оглашения послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин предложил изменить порядок назначения главы правительства и кабинета министров.

Политика «Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

Происшествия Жители Камчатки ощутили подземные толчки В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.