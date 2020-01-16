Происшествия

BFM.ruBFM.ruРоссийскую модель арестовали в Испании за клевету

В Испании задержана модель российско-испанского происхождения Луиза Кремлева. Против нее возбуждено дело о клевете и даче ложных показаний, пишет Marca. Кремлева в 2017 году обвинила в изнасиловании полузащитника футбольного клуба «Милан» Тео Эрнандеса.
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Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Lenta.ruвчера в 14:25

Российскую модель арестовали в Испании за ложное обвинение в изнасиловании Т. Эрнандесом

Чемпионатвчера в 13:12

СМИ: Российскую модель арестовали за клевету на футболиста Эрнандеса

РИА Новостивчера в 14:51

Модель Кремлева, обвинявшая Тео Эрнандеса в изнасиловании, задержана за клевету

Sports.ruвчера в 12:50

Модель из России задержали за обвинение в адрес полузащитника «Милана»

РБКвчера в 17:58

СМИ: В Испании арестовали российскую модель за ложное обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

RT на русскомвчера в 15:52

Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Известиявчера в 16:15
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Армия и оружие

Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны

Газета.Ru вчера в 19:29
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в суде в Новокузнецке

В четверг утром мужчина открыл стрельбу из ружья в здании мирового суда в центре Новокузнецка.
Интерфакс 15 января в 22:52
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости вчера в 05:27
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

ТАСС вчера в 21:33
Кино

Критики не оценили «Под водой» с Кристен Стюарт

Премьера фильма «Под водой» с Кристен Стюарт прошла в США еще 7 января.
Киноафиша России 14 января в 19:32
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС вчера в 03:32
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Вести.Ru вчера в 17:33
Хоккей

Ковальчук оформил дубль и забросил вторую победную шайбу за «Монреаль»

Единственную шайбу в заключительном периоде провел также Ковальчук, установивший окончательный счет - 4:1. Таким образом, на счету Ковальчука уже 7 (3+4) очка в семи проведенных встречах после подписания контракта с "Канадиенс", причем в обоих матчах, где он забрасывал, его шайбы становились победными.
ProstoProSport вчера в 23:42
Общество

Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»

Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло.
Телеканал 360° вчера в 04:02
Гаджеты

В Google Play обнаружены разряжающие смартфон приложения

Создатели антивирусов Bitdefender сумели выявить на просторах Google Play несколько приложений, которые провоцируют ускоренную разрядку смартфона.
Актуальные Новости 00:47
Хоккей

Овечкин обошёл Селянне по количеству заброшенных шайб в НХЛ

14 января "Вашингтон" благодаря двум шайбам Александра Овечкина победил "Каролину" 2:0. Российский хоккеист довёл число своих заброшенных шайб до 686 и вышел на 11 место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.
Sport.ru 14 января в 01:59
Здоровье

Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака

Волгоградская правда вчера в 23:08
Политика

Руководитель пенсионного фонда Бурятии покинул пост

В республиканских СМИ распространилась информация об отставке руководителя отделения пенсионного фонда России в Бурятии Евгения Ханхалаева.
Байкал24 00:33
Общество

Капитализация Alphabet достигла $1 трлн

Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
Коммерсантъ вчера в 18:48
Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.
ТАСС 00:56
Происшествия

Трое иностранцев погибли в ДТП под Саратовом

Столкнулись автомобиль «Волга» и минивэн Hyundai, в котором ехали восемь человек. Трое из погибших являются иностранным гражданами.
Известия вчера в 04:22
Общество

В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
РБК вчера в 23:00
Политика

Путин предложил пост премьер-министра Мишустину

15 января 2020 года в ходе оглашения послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин предложил изменить порядок назначения главы правительства и кабинета министров.
TatCenter 15 января в 12:10
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском вчера в 07:26
Футбол

Макаров объяснил, почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА

Российский полузащитник Денис Макаров, ставший игроком «Рубина», рассказал, по каким критериям выбирал себе новую команду.
ProstoProSport вчера в 16:47
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Политика

«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева

Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Взгляд.ру вчера в 07:22
Гаджеты

Real Graphene начала производство графеновых аккумуляторов

Недавно компания начала пилотное производства графеновых аккумуляторов.
Хайтек+ вчера в 08:55
Происшествия

Жители Камчатки ощутили подземные толчки

В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.
Вести.Ru вчера в 18:24
Финансы

Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $11,5 млрд

Россия в ноябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн - до $11,491 млрд, следует из опубликованных в пятницу материалов Минфина США.
ТАСС 01:01
Здоровье

Жительница Бурятии скончалась от передозировки парацетамола

В Бурятии молодая девушка скончалась от передозировки парацетамола.
Ариг Ус вчера в 19:17
Общество

Россиянин Винник рассказал о пытках в тюрьме и попросил помощи

Вести.Ru вчера в 13:43
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