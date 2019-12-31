Американское издание The National Interest включило морскую пехоту России в пятерку лучших в мире вместе с аналогичными войсками США, Великобритании, Южной Кореи и Китая. Лидером рейтинга стал американский Корпус морской пехоты (КМП).

Российскую морскую пехоту назвали одной из лучших в мире

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