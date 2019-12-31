Армия и оружие
Lenta.ruРоссийскую морскую пехоту назвали одной из лучших в мире
Американское издание The National Interest включило морскую пехоту России в пятерку лучших в мире вместе с аналогичными войсками США, Великобритании, Южной Кореи и Китая. Лидером рейтинга стал американский Корпус морской пехоты (КМП).
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Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
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Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
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Прокуратура и УФАС Сахалина взяли под контроль ситуацию в порту Холмск
УФАС прокуратура и власти Сахалинской области взяли под контроль ситуацию в морском порту Холмск.
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Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов
Валютные торги в РФ открылись в пятницу укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.
Здоровье
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Человечество стоит на пороге массового голода — рост численности населения в разы превышает возможности промышленности нарастить производство мясных продуктов, а это значит, что им нужна замена.
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Кинопоиск опубликовал десятку лучших фильмов десятилетия
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Энергетика
Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
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Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.
Армия и оружие
Боевые пуски ракет С-400 пройдут в августе под Астраханью
«Расчёты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа.
Политика
Сенатор США рассказал о войне из-за убийства Сулеймани
Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани может послужить поводом к войне на Ближнем Востоке.
Экономика
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Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и Huawei MediaPad M6 получили EMUI 10
Как пишет источник, компания Huawei со вчерашнего дня открыла публичное бета-тестирование прошивки EMUI 10 для трех смартфонов и одного планшета: Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и Huawei MediaPad M6.
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в убийстве у ресторана в Сухуме
Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года в Сухуме люди в масках открыли стрельбу возле входа в ресторан "Сан-Ремо", в результате погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
Гаджеты
NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия
Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
Экономика
Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Хоккей
Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею
Стали известны участники 1/2 финала молодежного первенства планеты по хоккею, который проходит в Чехии.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Общество
Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты
Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Технологии
Названы 5 самых полезных для водителей бесплатных мобильных приложений
Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.
Технологии
В Лаосе нашли следы самого крупного за миллион лет метеорита
В Лаосе обнаружена гравитационная аномалия, которая говорит о том, что 780 тысяч лет назад в этой местности упал крупный астероид и образовал кратер величиной 20 километров.
Общество
Милонов предложил учить школьников пользоваться пиротехникой
Милонов предложил перед зимними каникулами не только рассказывать школьникам о правилах использования пиротехники, но и проводить наглядные уроки со специалистами, которые бы демонстрировали безопасные запуски салютов.
Общество
Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
Спорт
Аудит выявил нехватку ресурсов в департаменте расследований WADA
Независимый аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.