Энергетика
Lenta.ruРоссийскую нефть приготовились сжигать за ненужностью
Мелкие российские нефтяные компании рискуют лишиться возможности продавать добытую нефть, пишет Bloomberg. В частных беседах руководители некоторых из них признаются, что уже приготовились сжигать свое сырье за ненужностью покупателям.
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Комментарии
Общество
Трамп предложил уничтожать коронавирус солнечным светом
Авторы исследования пришли к выводу, что солнечный свет, высокая температура и влажность могут быстро уничтожить коронавирус в воздухе и на различных поверхностях.
Телеканал 360° вчера в 21:56
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Политика
Салливан заявил, что оставшиеся в США школьники из РФ получают помощь
Посол США в России Джон Салливан заявил, что часть российских школьников, которые застряли в США из-за сворачивания частных учебных программ, вернулись домой.
Газета.Ru 10:44
Происшествия
МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому
МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Финансы
Россияне резко бросились забирать из банков иностранную валюту
В России граждане на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть стали массово забирать из банков иностранную валюту.
МонаВиста 11:25
Культура
Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite собрал 12 млн зрителей
Издание Metro сообщило, что онлайн-выступление Трэвиса Скотта в игре собрало у экранов более 12 миллионов зрителей.
NewInform 09:24
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Политика
Песков ответил на вопрос о дате выхода России из самоизоляции
Пресс-секретарь президента напомнил, что «есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией».
Пятый канал вчера в 08:10
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС вчера в 13:24
Футбол
Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона
Амстердам, 24 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Королевский футбольный союз Нидерландов вышел с объявлением, в котором было указано, что нынешний розыгрыш Эредивизии будет досрочно завершен без объявления чемпиона, сообщает на официальном сайте организации.
REGNUM 11:58
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Политика
Языковой омбудсмен Украины подала в отставку
RT на русском 09:13
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Армия и оружие
ВКС РФ получили два стратегических ракетоносца Ту-160
Согласно сообщению пресс-службы, специалисты 264 военного представительства Минобороны РФ на Казанском авиазаводе имени С. П. Горбунова (КАЗ) приняли два стратегических ракетоносца Ту-160 «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников».
ИА Красная Весна вчера в 12:21
Общество
Верховный суд объяснил, как штрафовать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России объяснил, как наказывать граждан и организации за нарушение режима самоизоляции.
Properm.ru 22 апреля в 04:23
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Технологии
Стартовало крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет
Предполагается, что в США новые устройства получат возможность использовать Wi-Fi 6 ГГц в конце 2020 года.
RuNews24.ru 08:18
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ 06:31
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Культура
Финал шоу «Маска» состоится на этой неделе
Финальный выпуск телешоу «Маска», в котором российские звезды должны угадать исполнителя, скрывающегося за маской какого-либо персонажа, выйдет в эфир в воскресенье, 26 апреля на телеканале НТВ.
Культуромания вчера в 10:48
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Волчек арестован
Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
Общество
В Свердловской области отказались от введения электронных пропусков
В Свердловской области не будет введен режим электронных пропусков.
Известия 10:47