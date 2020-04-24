Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссийскую нефть приготовились сжигать за ненужностью

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Мелкие российские нефтяные компании рискуют лишиться возможности продавать добытую нефть, пишет Bloomberg. В частных беседах руководители некоторых из них признаются, что уже приготовились сжигать свое сырье за ненужностью покупателям.
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Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью

Lenta.ru11:29

Российским нефтяникам легче сжечь нефть, чем сократить ее добычу

Муксун.fm11:23
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