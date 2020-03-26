Большая часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезными. Такое заявление сделали высокопоставленные источники, на которых ссылается газета La Stampa.

Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

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