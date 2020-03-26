Коронавирус
Lenta.ruРоссийскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
Большая часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезными. Такое заявление сделали высокопоставленные источники, на которых ссылается газета La Stampa.
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Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Минобороны построит 16 модульных инфекционных центров
Ассигнования в размере 8,8 млрд рублей пойдут на строительство инфекционных центров на базе модульных быстровозводимых конструкций.
Здоровье
В Пермском крае выявили ещё двух больных коронавирусом
Диагноз коронавирус Covid-2019 поставили ещё двум жителям Пермского края. Об этом 25 марта сообщили в Роспотребнадзоре.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
Политика
Выходной 22 апреля отменен в России
В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции.
Общество
Правительство сегодня внесет в Госдуму предложения из обращения Путина
Правительство России проработало изменения в законодательство, предложенные накануне президентом Владимиром Путиным, сегодня их планируют внести в Госдуму.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Общество
Мир в ожидании: россияне рассказали о ситуации с коронавирусом в разных странах
Из-за пандемии коронавируса в ряде стран правительства ввели ограничительные меры: где-то более, где-то менее строгие.
Политика
Правительство РФ 26 марта примет решения по поручениям Путина
Москва, 26 марта 2020, 11:46 — REGNUM Необходимые решения по поручениям президента РФ Владимира Путина будут приняты 26 марта.
Происшествия
В Кузбассе ещё у одного пациента подтвердился коронавирус
Ещё 15 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся под наблюдением медиков.
Общество
Студентов российских вузов отправляют на каникулы
С 28 марта по 5 апреля текущего года в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 студентов российских вузов отправят на каникулы.
Армия и оружие
Военные РФ рассказали о реакции ошарашенных итальянцев на помощь и возможности России
Российские военные, доставившие помощь Италии в борьбе с коронавирусом, рассказали о реакции итальянцев на поддержку РФ.
Общество
СК создал группу для выявления в интернете фейков о коронавирусе
Следственный комитет создал рабочую группу для выявления в интернете фейков о ситуации с коронавирусом в России, сообщила журналистам в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Здоровье
«Медси» открыла клинику для больных коронавирусом и пневмонией
Сеть частных клиник «Медси» открывает на Пятницком шоссе в Москве инфекционную больницу для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией.
Происшествия
На электроподстанции на севере Москвы произошел взрыв
В Москве произошел взрыв на электроподстанции на Хорошевском шоссе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Экономика
Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Гаджеты
Google, LG и Nokia устроили бойкот самому мощному процессору в мире
Флагманские смартфоны без флагманского процессора Компания Google отказалась встраивать в будущие флагманские смартфоны серии Pixel 5 процессор Qualcomm Snapdragon 865, самого производительного мобильного чипа в мире на 25 марта 2020 г. Свою позицию она аргументировала тем, что чип стоит непомерно дорого, в результате чего ей придется завышать итоговую цену новых мобильников на его основе.
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева в прямом эфире случайно «подцепила» Джареда Лето
Здоровье
Названы усиливающие коронавирус препараты
В научной работе речь идет о том, что внутривенные вливания данных препаратов могут нести особую угрозу, так как провоцируют рост количества клеточных рецепторов АПФ2 в системе легочного кровообращения человека, с которыми, в случае заболевания коронавирусом, также связываются белки SARS-CoV-2.
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Политика
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство РФ вводит санкции в виде штрафов для тех физических и юридических лиц, кто, проявляя "редкое легкомыслие", откажется соблюдать правила карантина и другие правила, установленные в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине
Экономика
«МегаФон» нарастил выручку по итогам 2019 года
Скорректированная чистая прибыль «МегаФона» по итогам года сократилась на 50%, до 10 млрд руб.
Политика
Минздрав Украины опасается катастрофического числа жертв коронавируса
Киев, 26 марта 2020, 09:59 — REGNUM Система здравоохранения Украины не готова к массовому лечению людей, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец 25 марта в своём видеообращении.