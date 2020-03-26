Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

Большая часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезными. Такое заявление сделали высокопоставленные источники, на которых ссылается газета La Stampa.
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La Stampa: 80% российских поставок в Италию для борьбы с коронавирусом оказались бесполезны

Дождь01:56

Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

Lenta.ru03:56

Почти вся помощь, которую Россия поставила Италии для борьбы с коронавирусом, оказалась неэффективной

Эхо Москвы04:05

Итальянские СМИ пожаловались на «бесполезность» помощи из России

Росбалт03:55

Помощь РФ Италии для борьбы с пандемией коронавируса назвали бесполезной

Ореанда-Новости04:24

La Stampa: 80% поставок из РФ для борьбы с COVID-19 - бесполезны

ЗакC.Ру02:43

Итальянские СМИ назвали «бесполезной» помощь из России

Городовой04:39
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Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Общество

Минобороны построит 16 модульных инфекционных центров

Ассигнования в размере 8,8 млрд рублей пойдут на строительство инфекционных центров на базе модульных быстровозводимых конструкций.
REGNUM 24 марта в 05:12
Здоровье

В Пермском крае выявили ещё двух больных коронавирусом

Диагноз коронавирус Covid-2019 поставили ещё двум жителям Пермского края. Об этом 25 марта сообщили в Роспотребнадзоре.
АиФ Пермь вчера в 05:08
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
РБК 24 марта в 11:53
Политика

Выходной 22 апреля отменен в России

В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 02:13
Общество

Правительство сегодня внесет в Госдуму предложения из обращения Путина

Правительство России проработало изменения в законодательство, предложенные накануне президентом Владимиром Путиным, сегодня их планируют внести в Госдуму.
Коммерсантъ 03:07
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 03:10
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Интерфакс 04:00
Общество

Мир в ожидании: россияне рассказали о ситуации с коронавирусом в разных странах

Из-за пандемии коронавируса в ряде стран правительства ввели ограничительные меры: где-то более, где-то менее строгие.
Воронежский городской портал вчера в 04:47
Политика

Правительство РФ 26 марта примет решения по поручениям Путина

Москва, 26 марта 2020, 11:46 — REGNUM Необходимые решения по поручениям президента РФ Владимира Путина будут приняты 26 марта.
REGNUM 04:46
Происшествия

В Кузбассе ещё у одного пациента подтвердился коронавирус

Ещё 15 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся под наблюдением медиков.
Город новостей 00:50
Общество

Студентов российских вузов отправляют на каникулы

С 28 марта по 5 апреля текущего года в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 студентов российских вузов отправят на каникулы.
Вести.Ru вчера в 18:34
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Известия 00:35
Армия и оружие

Военные РФ рассказали о реакции ошарашенных итальянцев на помощь и возможности России

Российские военные, доставившие помощь Италии в борьбе с коронавирусом, рассказали о реакции итальянцев на поддержку РФ.
Экономика сегодня 04:39
Общество

СК создал группу для выявления в интернете фейков о коронавирусе

Следственный комитет создал рабочую группу для выявления в интернете фейков о ситуации с коронавирусом в России, сообщила журналистам в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:21
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском 24 марта в 16:31
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today 24 марта в 22:59
Здоровье

«Медси» открыла клинику для больных коронавирусом и пневмонией

Сеть частных клиник «Медси» открывает на Пятницком шоссе в Москве инфекционную больницу для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией.
Дождь 03:56
Происшествия

На электроподстанции на севере Москвы произошел взрыв

В Москве произошел взрыв на электроподстанции на Хорошевском шоссе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Коммерсантъ 03:56
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Гаджеты

Google, LG и Nokia устроили бойкот самому мощному процессору в мире

Флагманские смартфоны без флагманского процессора Компания Google отказалась встраивать в будущие флагманские смартфоны серии Pixel 5 процессор Qualcomm Snapdragon 865, самого производительного мобильного чипа в мире на 25 марта 2020 г. Свою позицию она аргументировала тем, что чип стоит непомерно дорого, в результате чего ей придется завышать итоговую цену новых мобильников на его основе.
CNews вчера в 09:39
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева в прямом эфире случайно «подцепила» Джареда Лето

Блокнот.ру вчера в 02:16
Здоровье

Названы усиливающие коронавирус препараты

В научной работе речь идет о том, что внутривенные вливания данных препаратов могут нести особую угрозу, так как провоцируют рост количества клеточных рецепторов АПФ2 в системе легочного кровообращения человека, с которыми, в случае заболевания коронавирусом, также связываются белки SARS-CoV-2.
Московский Комсомолец вчера в 06:07
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru 02:15
Политика

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство РФ вводит санкции в виде штрафов для тех физических и юридических лиц, кто, проявляя "редкое легкомыслие", откажется соблюдать правила карантина и другие правила, установленные в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 04:33
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине

Inc-news.ru 23 марта в 16:02
Экономика

«МегаФон» нарастил выручку по итогам 2019 года

Скорректированная чистая прибыль «МегаФона» по итогам года сократилась на 50%, до 10 млрд руб.
Коммерсантъ 03:25
Политика

Минздрав Украины опасается катастрофического числа жертв коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 09:59 — REGNUM Система здравоохранения Украины не готова к массовому лечению людей, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец 25 марта в своём видеообращении.
REGNUM 02:59
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