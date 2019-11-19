Если вина российской стороны будет доказана, то вполне возможно, что Россию отстранят от Олимпиады и Паралимпиады в Токио, которые пройдут в конце августа - начале сентября 2020 года, а также могут лишить права проведения в России матчей Евро-2020.

Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой избавляется от татуировок Сын известной актрисы Елены Яковлевой – Денис Шальных обладает пугающей внешностью из-за обилия татуировок на лице и теле.

Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.

Общество В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Футбол Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.

Армия и оружие СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3 Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.

Происшествия В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка в казачьей форме В Новокубанском районе (Краснодарский край) вторые сутки ведут поиски девятилетней девочки Елизаветы Н. В момент исчезновения несовершеннолетняя была одета в казачью форму.

Экономика В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.

Политика В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Хоккей «Нью-Джерси» проиграл «Бостону», у Гусева голевая передача «Нью-Джерси» на своем льду уступил «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:5). Проигравшая команда опустилась на предпоследнее место в Восточной конференции.

Общество Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».