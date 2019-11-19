Футбол
Южный ФедеральныйРоссийскую сборную могут лишить домашних матчей Евро-2020
Если вина российской стороны будет доказана, то вполне возможно, что Россию отстранят от Олимпиады и Паралимпиады в Токио, которые пройдут в конце августа - начале сентября 2020 года, а также могут лишить права проведения в России матчей Евро-2020.
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Источник: у России могут забрать домашние матчи на Евро-2020 из-за допингового скандала
RT на русскомвчера в 08:17
Англичане снова пишут, что сборную России не допустят на крупный турнир. Что, опять?
Sport24.ruвчера в 14:35
Daily Mail: России грозит запрет на проведение домашних матчей Евро-2020 в случае отстранения РУСАДА
Бомбардир.рувчера в 08:32
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