Армия и оружие

REGNUMREGNUMРоссийскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО

Источник сообщил, что система РЭБ проходит испытание в полевых условиях, в том числе через создание помех для кораблей НАТО. Средства радиоэлектронной борьбы выводят из строя разведывательную аппаратуру.
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с чего всё началось

Источник объяснил, почему корабли НАТО не могут вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к морским границам России в Черном море в районе Крыма, практически не способны вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
РИА Новостивчера в 20:05

Подробнее о событии

В Крыму заявили об опасениях США подходить близко к берегу из-за РЭБ

РБК01:58

Названо главное препятствие для кораблей НАТО при разведке у Крыма

Lenta.ruвчера в 22:32

Названо главное препятствие для кораблей НАТО при разведке у берегов Крыма

Российская газетавчера в 23:32

Невидимая преграда: СМИ назвали причину неудач кораблей НАТО у Крыма

РЕН ТВвчера в 23:54

Что корабли НАТО делают у берегов Крыма

URA.Ru01:31

СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма

Известиявчера в 21:38

Источник объяснил, почему корабли НАТО не могут вести разведку у Крыма

РИА Новостивчера в 20:05
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Здоровье

Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Особо Михаил Мишустин подчеркнул необходимость ввести контроль над семьями людей, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по заражению коронавирусом, пишет runews24.ru По словам главы кабинета министров, именно 14-дневный карантин, а также самое тщательное врачебное наблюдение могут снизить риск распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 01:33
Экономика

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Ведомости вчера в 16:52
Общество

Российские торговые сети создают запас продуктов

РИА Новости вчера в 18:48
Шоу-бизнес

Марина Орлова: «Меня хотели превратить в Началову с помощью маски»

16 марта исполняется год со дня смерти певицы Юлии Началовой.
Экспресс газета 00:00
Политика

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Коммерсантъ 00:57
Политика

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Газета.Ru вчера в 23:12
Происшествия

Из Коммунарки сбежала пациентка с коронавирусом

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка, зараженная коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 01:25
Шоу-бизнес

Сыгравшая «девушку Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Газета.Ru вчера в 18:26
Футбол

Полузащитник «Челси» Маунт попался на нарушении карантина

Ранее положительный тест на коронавирус сдал вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои, после чего клубом и был введен режим карантина, за нарушение которого Маунту грозят штраф и серьезный разговор с главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом.
ProstoProSport 00:58
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Происшествия

В Саратовской области нашли тело пропавшего 12-летнего Артура Шмыглева

Регион 64 14 марта в 10:50
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС вчера в 15:12
Происшествия

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до четырех

Коронавирус COVID-19 выявили в воскресенье еще у трех человек в Узбекистане, общее число инфицированных в стране выросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
РИА Новости вчера в 16:38
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали об отличии коронавируса от гриппа

В Роспотребнадзоре решили растолковать россиянам, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа.
Shraibikus News 14 марта в 14:06
Экономика

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Газета.Ru вчера в 17:33
Происшествия

За вымогательство военнослужащего на Сахалине приговорили к дисбату

За вымогательство военнослужащего приговорили к дисбату.
Сахалин.Инфо 02:03
Политика

Глава Госсовета Удмуртии Прасолов подал в отставку

"От председателя Госсовета Удмуртии Алексея Прасолова поступило заявление о сложении полномочий по собственному желанию", - сказал Бречалов на аппаратном совещании.
ТАСС 02:11
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:17
Происшествия

В Свердловской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса

Авария с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса произошла на трассе Пермь - Екатеринбург, в результате погибли три человека, один получил травмы.
ТАСС вчера в 04:54
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63.
ToDay News Ufa вчера в 09:47
Политика

Россия закрывает границу с Белоруссией

Принято решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения людей - Мишустин.
ТАСС 02:14
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Общество

Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости вчера в 13:00
Общество

Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко

За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.
РИА Новости вчера в 18:07
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Общество

ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса

По словам Язаревича, эксперты ВОЗ пока не могут предсказать, когда в Италии наступит пик заражений, однако многие скончавшиеся заболели еще 2-3 недели назад.
РИА Новости вчера в 20:19
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета вчера в 10:45
Общество

Жена премьера Испании заразилась коронавирусом

Globallookpress В Испании коронавирус COVID-19 выявили у Марии Бегонье Гомес Фернандес, супруги премьер-министра страны Педро Санчеса.
РЕН ТВ 14 марта в 19:03
Общество

Узбеки угрожают социальным взрывом в России из-за закрытия границ

Из-за решения закрыть границы, принятого властями Узбекистана, ситуация с трудовыми мигрантами может привести к социальному взрыву в России.
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 12:41
Политика

Президент Израиля поручит Бени Ганцу сформировать правительство

Президент Израиля Реувен Ривлин 16 марта поручит лидеру оппозиционного блока «Кахоль-лаван» Бени Ганцу сформировать правительство по итогам прошедших выборов в парламент (кнессет).
RT на русском вчера в 14:32
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