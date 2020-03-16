Корабли НАТО, приближающиеся к морским границам России в Черном море в районе Крыма, практически не способны вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

с чего всё началось

Источник сообщил, что система РЭБ проходит испытание в полевых условиях, в том числе через создание помех для кораблей НАТО. Средства радиоэлектронной борьбы выводят из строя разведывательную аппаратуру.

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