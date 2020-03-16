Армия и оружие
REGNUMРоссийскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО
Источник сообщил, что система РЭБ проходит испытание в полевых условиях, в том числе через создание помех для кораблей НАТО. Средства радиоэлектронной борьбы выводят из строя разведывательную аппаратуру.
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с чего всё началось
Корабли НАТО, приближающиеся к морским границам России в Черном море в районе Крыма, практически не способны вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.РИА Новостивчера в 20:05
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Названо главное препятствие для кораблей НАТО при разведке у берегов Крыма
Российская газетавчера в 23:32
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В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
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Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до четырех
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В Роспотребнадзоре решили растолковать россиянам, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа.
Экономика
ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса
Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
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За вымогательство военнослужащего на Сахалине приговорили к дисбату
За вымогательство военнослужащего приговорили к дисбату.
Политика
Глава Госсовета Удмуртии Прасолов подал в отставку
"От председателя Госсовета Удмуртии Алексея Прасолова поступило заявление о сложении полномочий по собственному желанию", - сказал Бречалов на аппаратном совещании.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
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В Свердловской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса
Авария с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса произошла на трассе Пермь - Екатеринбург, в результате погибли три человека, один получил травмы.
Общество
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Принято решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения людей - Мишустин.
Экономика
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Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Общество
Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко
За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.
Экономика
Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Общество
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В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Общество
Жена премьера Испании заразилась коронавирусом
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Узбеки угрожают социальным взрывом в России из-за закрытия границ
Из-за решения закрыть границы, принятого властями Узбекистана, ситуация с трудовыми мигрантами может привести к социальному взрыву в России.
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Президент Израиля поручит Бени Ганцу сформировать правительство
Президент Израиля Реувен Ривлин 16 марта поручит лидеру оппозиционного блока «Кахоль-лаван» Бени Ганцу сформировать правительство по итогам прошедших выборов в парламент (кнессет).