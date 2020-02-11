Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссийскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником девятого класса. Об этом пишет портал «Астрахань FM» со ссылкой на Следственный комитет по Астраханской области. Об инциденте порталу рассказала мать одного из учеников школы.
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с чего всё началось

В Астрахани Следственный комитет начал проверку по факту происшествия в средней школе № 32

Напомним, что в редакцию СИ "Астрахань FM" обратилась родительница ученика образовательного учреждения, которая рассказала, что одна из учительниц, работающая в школе, вступила в интимную связь с учеником 9-го класса.
Астрахань FMвчера в 10:45

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Директор школы, где учителя подозревают в связи с учеником, уволилась

РИА Новости03:04

В Астрахани Следственный комитет начал проверку по факту происшествия в средней школе № 32

Астрахань FMвчера в 10:45

Стали известны подробности сексуального скандала в астраханской школе

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Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником

ТАССвчера в 14:24

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

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Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

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Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками

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RuNews24.ru вчера в 10:20
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В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
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Происшествия

Летевший в Москву самолет вернулся в Новосибирск

РИА Новости 00:16
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

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RT на русском вчера в 11:04
Общество

Минск начал забор технологической нефти из «Дружбы» для своих НПЗ

Белоруссия ведет забор технологической нефти для нефтеперерабатывающих заводов из веток нефтепровода "Дружба", не затрагивая транзит.
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В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

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Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс одержал победу над соотечественником Домиником Рейесом и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.
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Политика

США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году

Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году.
RT на русском вчера в 13:52
Происшествия

В Симферополе арестован директор МУП «ГорТрансСервис»

Российская газета 02:37
Происшествия

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Происшествия

Полицейские устроили погоню за пьяным водителем на Дворцовой площади

Российская газета 01:37
Армия и оружие

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Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Общество

Подсчитан средний заработок московских таксистов

При стандартном рабочем дне, который длится восемь часов, средний московский таксист может заработать 20-25 тысяч рублей за месяц.
Lenta.ru 02:18
Хоккей

Кучеров забросил две шайбы и принес «Тампе» победу в овертайме

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Общество

Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
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Политика

Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам

Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы.
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Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

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Число погибших от коронавируса превысило тысячу человек

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Экономика

Российским пенсионерам доплату за возраст повысили на 400 рублей

С начала 2020 года она стала больше на 400 рублей и составила 5334 рубля.
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Экономика

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Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин считает, что ключевая ставка может опуститься до 5,75 % уже в марте.
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Общество

Исследование: 79% россиян стали жертвами онлайн-угроз в прошлом году

В 2019 году с интернет-рисками столкнулись 79% россиян - на 5% больше, чем в 2018-м.
Вести.Ru 02:30
Происшествия

Омбудсмен рассказала, когда доставят тела погибших в Таиланде детей

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Главой Совбеза Чечни стал 23-летний племянник Кадырова

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В Мехико случайно разбили произведение искусства за $20 тысяч

Gazeta.SPb вчера в 23:03
Футбол

Гвардиола может сменить Сарри на посту наставника «Ювентуса»

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