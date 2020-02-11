Напомним, что в редакцию СИ "Астрахань FM" обратилась родительница ученика образовательного учреждения, которая рассказала, что одна из учительниц, работающая в школе, вступила в интимную связь с учеником 9-го класса.

с чего всё началось

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником девятого класса. Об этом пишет портал «Астрахань FM» со ссылкой на Следственный комитет по Астраханской области. Об инциденте порталу рассказала мать одного из учеников школы.

Российскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

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