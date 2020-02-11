Происшествия
Lenta.ruРоссийскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником девятого класса. Об этом пишет портал «Астрахань FM» со ссылкой на Следственный комитет по Астраханской области. Об инциденте порталу рассказала мать одного из учеников школы.
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с чего всё началось
Напомним, что в редакцию СИ "Астрахань FM" обратилась родительница ученика образовательного учреждения, которая рассказала, что одна из учительниц, работающая в школе, вступила в интимную связь с учеником 9-го класса.Астрахань FMвчера в 10:45
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В Астрахани Следственный комитет начал проверку по факту происшествия в средней школе № 32
Астрахань FMвчера в 10:45
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