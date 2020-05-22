Коронавирус

Вести.RuВести.RuРоссийскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

В настоящее время вакцина НИЦЭМ официально находится в финальной стадии доклинических испытаний, проверяется на приматах. По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
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с чего всё началось

Российская вакцина от COVID-19 неофициально испытана на людях и дала нужный эффект

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19, и опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено, сообщил "Интерфаксу" директор центра академик РАН Александр Гинцбург.
Интерфакс01:39

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Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса

РБК03:32

«Клинические испытания вакцины от COVID-19 могут быть закончены к концу лета»

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В России заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19

Коммерсантъ02:48

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

Вести.Ru02:05

Российские ученые заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса на себе

Lenta.ru03:01
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Общество

Президент России назвал дату проведения ЕГЭ

Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
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Политика

Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
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Происшествия

Под Житомиром владелец пруда застрелил семерых бойцов нацгвардии Украины

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Взгляд.ру 05:19
Общество

На Украине вновь продлили сроки строительства стены на границе с РФ

Киев, 22 мая 2020, 11:37 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины обратилась к центральным органам исполнительной власти страны с проектом постановления о продлении сроков строительства так называемой «Стены Яценюка» до 2025 года, сообщило издание «Украинская правда».
REGNUM 04:37
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

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Общество

Госдума приняла закон о базе данных всего населения России

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Газета.Ru вчера в 15:49
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Шоу-бизнес

Жена Эмина Агаларова впервые высказалась после расставания с ним

Недавно певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова сообщили о разводе.
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Футбол

Кикнадзе: всю ответственность в «Локомотиве» несет гендиректор

Ответственность за все, что происходит в футбольном клубе, несет его генеральный директор, заявил занимающий аналогичную должность в московском "Локомотиве" Василий Кикнадзе.
РИА Новости 05:16
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Космос

Эксперимент показал возможность грязевого вулканизма на Марсе

Популярная механика 19 мая в 08:31
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Газета.Ru вчера в 17:15
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Общество

Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров

Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
Rambler News Service вчера в 08:06
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Здоровье

Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области

Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com вчера в 13:35
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Армия и оружие

Минобороны сообщило об успешном запуске ракеты с военным спутником

С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом Минобороны России.
РБК 04:33
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Футбол

Футболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Известия 04:21
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Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
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Общество

Попова рассказала о требованиях после снятия ограничений из-за COVID

После третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, бизнесу и посетителям все равно придется соблюдать некоторые требования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости».
РБК 04:10
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Футбол

«Матч ТВ» покажет пять матчей 27-го тура Бундеслиги

22, 23 и 24 мая пройдут матчи 27-го тура Бундеслиги. Пять игр будут показаны на «Матч ТВ».
Sports.ru 04:09
Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
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Происшествия

Отменено решение о продлении ареста Арашуковых

Вести.Ru 05:15
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
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Происшествия

В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков

Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 02:03
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Происшествия

В МВД сообщили о возбуждении дела об организации занятия проституцией

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Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
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Наука

Суперкомпьютер назвал причину исчезновения неандертальцев

Суперкомпьютер назвал наиболее вероятную причину исчезновения неандертальцев.
Актуальные Новости вчера в 10:04
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Общество

Госдума увеличила пособия по уходу за детьми для неработающих граждан

Госдума приняла закон, который увеличивает с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
РИА Новости 05:26
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Шоу-бизнес

Надежда Михалкова впервые показала детей от Резо Гигинеишвили

Известная российская актриса Надежда Михалкова впервые показала детей от кинорежиссера Резо Гигинеишвили.
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Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
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Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Шоу-бизнес

Откровенная поза стала трендом у звезд на карантине

Звезды в массовом порядке начали фотографироваться на карантине, сидя на коленях в нижнем белье, и запустили новый тренд в социальных сетях, пишет The Sun.
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Как работают Яндекс.Новости?
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