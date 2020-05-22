Коронавирус
Вести.RuРоссийскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
В настоящее время вакцина НИЦЭМ официально находится в финальной стадии доклинических испытаний, проверяется на приматах. По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
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с чего всё началось
Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19, и опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено, сообщил "Интерфаксу" директор центра академик РАН Александр Гинцбург.Интерфакс01:39
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«Клинические испытания вакцины от COVID-19 могут быть закончены к концу лета»
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