Коронавирус

Вести.RuВести.RuРоссийскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

В настоящее время вакцина НИЦЭМ официально находится в финальной стадии доклинических испытаний, проверяется на приматах. По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
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с чего всё началось

Российская вакцина от COVID-19 неофициально испытана на людях и дала нужный эффект

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19, и опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено, сообщил "Интерфаксу" директор центра академик РАН Александр Гинцбург.
Интерфакс01:39

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Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса

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РБК03:32

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

Вести.Ru02:05

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Эксперт заявил об успешном неофициальном испытании вакцины от COVID-19

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В России заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19

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«Клинические испытания вакцины от COVID-19 могут быть закончены к концу лета»

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Армия и оружие

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Политика

Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

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