Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19, и опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено, сообщил "Интерфаксу" директор центра академик РАН Александр Гинцбург.

с чего всё началось

В настоящее время вакцина НИЦЭМ официально находится в финальной стадии доклинических испытаний, проверяется на приматах. По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

Общество Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нужно пока сохранить действующий режим ограничений, включая самоизоляцию и передвижение по цифровым пропускам.

Политика Народный депутат Матвиенко умер на Украине Трагедия произошла на территории Украины. Умер знаменитый народный депутат восьмого созыва Анатолий Матвиенко.

Политика Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом «в целом в стране стабилизируется».

Экономика Тремасов возглавит Департамент денежно-кредитной политики ЦБ РФ Департамент денежно-кредитной политики Банка России с 1 июня возглавит Кирилл Тремасов, а нынешний руководитель департамента Алексей Заботкин с того же дня станет заместителем председателя Банка России, курирующим ДКП. 9

Общество В правительстве России обсуждают смягчение условий выхода на пенсию По информации «Известий», в правительстве России рассматривают смягчение условий выхода на пенсию как один из пунктов для восстановления экономики, который разработало Министерство экономики и развития России. 2,1K

Общество Беглов объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая. 96

Футбол «Зенит» и «Сочи» высмеяли ошибку американского клуба Клуб опубликовал фотографию другого человека. Другие клубы пошутили над «Цинциннати». В частности, это сделали «Зенит» и «Сочи».

Гаджеты В России увеличился спрос на недорогие смартфоны Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств. 38

Общество Путин объявил дату начала проведения ЕГЭ в России ЕГЭ начнется 29 июня и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы, сообщил Президент РФ на совещании по вопросам образования. 1,9K

Общество Сенатор предложил ввести уголовную ответственность за серые зарплаты Сенатор Анатолий Артамонов, возглавляющий в Совете Федерации бюджетный комитет, предложил ввести в уголовный кодекс ответственность для работодателей, кто выдает зарплату в «конвертах» и не платит с нее налоги. 3,7K

Политика Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. 1,2K

Общество Нарушителей самоизоляции в Подмосковье отправят работать в больницы «К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов», — цитирует «РИА Новости» заместителя председателя правительства Московской области Романа Каратаева. 92

Хоккей ХК «Амур» ведет переговоры о продлении контрактов с шестью хоккеистами "Амур" ведет переговоры о новых контрактах с шестью хоккеистами, сообщил заместитель спортивного директора хабаровского клуба по селекционной работе Вадим Покотило.