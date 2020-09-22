Российскую вакцину от COVID-19 планируют зарегистрировать к 15 октября
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Минздрав России приступил к регистрации вакцины от COVID-19, разработанной научным центром «Вектор». Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает РИА Новости. Регистрация препарата должна закончиться к 15 октября.В источнике
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