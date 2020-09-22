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Ryazpressa.ru
Ryazpressa.ru

Российскую вакцину от COVID-19 планируют зарегистрировать к 15 октября

Минздрав России приступил к регистрации вакцины от COVID-19, разработанной научным центром «Вектор». Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает РИА Новости. Регистрация препарата должна закончиться к 15 октября.В источнике
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Газета.Ru

Началась регистрация вакцины «Вектора» от COVID-19

Газета.Ru04:54
РИА Новости

Вакцину «Вектора» от коронавируса зарегистрируют к 15 октября

РИА Новости05:16
Интерфакс

COVID-вакцину «Вектора» планируют зарегистрировать в середине октября

Интерфакс05:00
РБК

Вакцину «Вектора» от коронавируса после регистрации испытают на пожилых

РБК05:58
RT на русском

Вторую российскую вакцину от COVID-19 планируют зарегистрировать к 15 октября

RT на русском07:38
ТАСС

Зарегистрировать вакцину «Вектора» от коронавируса планируют к 15 октября

ТАСС04:34
Российская газета

Назван срок регистрации вакцины «Вектора» от коронавируса

Российская газета05:10

Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России

Москва, 22 сентября 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки, призванные уточнить наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России
REGNUM06:17
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В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Обновлено в 06:30 Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.
BFM.ruвчера в 16:38
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Луганскую Республику дважды за сутки обстреляли украинские военные

Перемирие на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике дважды за сутки нарушили подразделения ВСУ, 22 сентября сообщает представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня СЦКК.
ИА Красная Весна02:25
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

Любые действия по повышению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества, которые имеет Россия, заявил глава Сбербанка Герман Греф, отвечая в интервью телеканалу «Россия 24» на вопрос о последствиях распространения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты по депозитам.
РБК05:54
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Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости05:16
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Песков: США впали в санкционную зависимость

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у США есть зависимость от санкций, кроме того, он отказался комментировать слова американского госсекретаря Майка Помпео по поводу ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.
Аргументы и Факты06:50
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