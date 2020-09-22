Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Ryazpressa.ru
Ryazpressa.ru

Российскую вакцину от COVID-19 планируют зарегистрировать к 15 октября

Минздрав России приступил к регистрации вакцины от COVID-19, разработанной научным центром «Вектор». Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает РИА Новости. Регистрация препарата должна закончиться к 15 октября.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

COVID-вакцину «Вектора» планируют зарегистрировать в середине октября

Интерфакс05:00
РИА Новости

Вакцину «Вектора» от коронавируса зарегистрируют к 15 октября

РИА Новости05:16
Известия

Роспотребнадзор назвал дату регистрации вакцины от коронавируса «Вектора»

Известия05:00
RT на русском

Вторую российскую вакцину от COVID-19 планируют зарегистрировать к 15 октября

RT на русском07:38
РБК

Вакцину «Вектора» от коронавируса после регистрации испытают на пожилых

РБК05:58
ТАСС

Зарегистрировать вакцину «Вектора» от коронавируса планируют к 15 октября

ТАСС04:34
Российская газета

Назван срок регистрации вакцины «Вектора» от коронавируса

Российская газета05:10

Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Фактывчера в 10:37
428

Facebook пообещал принять меры в случае «хаоса» после выборов в США

Компания Facebook примет "решительные и исключительные меры", чтобы ограничить распространение контента на своей платформе в том случае, если ноябрьские президентские выборы в США приведут к "хаосу" или беспорядкам, сообщил руководитель отдела политики и коммуникации Facebook Ник Клегг в интервью газете Financial Times.
РИА Новости08:01

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
768

Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ruвчера в 14:35
329

Барнаульская полиция посчитала пикетом ношение маски в суде

В протоколе полиция указала, что Пономаренко «организовала, приняла участие и провела публичное мероприятие в форме одиночного пикетирования со средствами наглядной агитации, в роли которой выступила маска красного цвета, на которой нанесён текст „Путина в отставку“».
Тайга.инфо05:01