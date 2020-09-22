Российскую вакцину от COVID-19 планируют зарегистрировать к 15 октября
Смотрите также
Мишустин поручил допфинансировать выплаты на третьего ребенка
Готовится протокол испытаний вакцины «Спутник V» на онкобольных
Путин досрочно прекратил полномочия белгородского губернатора
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
В Сети опубликовали первый трейлер сериала для Disney+ «ВандаВижен»
Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
Наталья Водянова поделилась фото и видео со свадьбы
Apple планирует выпустить iPhone 12 mini
Винила маму: что было в записке пропавшей в Москве 12-летней девочки
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте
Госдума одобрила наказания за призывы к отчуждению территорий России
Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии
Третью российскую вакцину от коронавируса протестируют в Петербурге
Готовится протокол испытаний вакцины «Спутник V» на онкобольных
Узбекистан заинтересован в испытаниях вакцины от COVID-19 «Вектора»
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
Госдума одобрила наказания за призывы к отчуждению территорий России
Греф выступил за снижение налогов в России
В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населённых пунктах
В Англии на полгода ввели новые ограничения из-за коронавируса
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии
На Украине обвинили Обаму в «сдаче» Крыма
Фигуристка Елена Радионова завершила карьеру
Путин досрочно прекратил полномочия белгородского губернатора
Минздрав России приступил к регистрации вакцины от COVID-19, разработанной научным центром «Вектор». Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает РИА Новости. Регистрация препарата должна закончиться к 15 октября.В источнике
Подробнее о событии