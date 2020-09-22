Facebook пообещал принять меры в случае «хаоса» после выборов в США

Компания Facebook примет "решительные и исключительные меры", чтобы ограничить распространение контента на своей платформе в том случае, если ноябрьские президентские выборы в США приведут к "хаосу" или беспорядкам, сообщил руководитель отдела политики и коммуникации Facebook Ник Клегг в интервью газете Financial Times.