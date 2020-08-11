Российскую вакцину от COVID-19 запустят в оборот с 1 января 2021 года
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Отечественная вакцина от коронавирусной инфекции поступит в гражданский оборот в России с 1 января 2021 года. Препарат будет выпускаться в виде раствора для инъекций.В источнике
С чего всё началось
Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января 2021 г. Такой срок указан в регистрационном удостоверении, размещенном
в Государственном реестре лекарственных средств.
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