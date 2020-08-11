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Российскую вакцину от COVID-19 запустят в оборот с 1 января 2021 года

Отечественная вакцина от коронавирусной инфекции поступит в гражданский оборот в России с 1 января 2021 года. Препарат будет выпускаться в виде раствора для инъекций.В источнике
С чего всё началось
Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января 2021 г. Такой срок указан в регистрационном удостоверении, размещенном
 в Государственном реестре лекарственных средств.
Ведомости05:50
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Lenta.ru

Названа дата выхода российской вакцины от COVID-19 в гражданский оборот

Lenta.ru05:28
ТАСС

Российская вакцина от коронавируса поступит в оборот с 1 января 2021 года

ТАСС05:19
ФАН

Названа дата поступления в оборот российской вакцины от коронавируса

ФАН05:09
РБК

Российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 1 января

РБК05:19
RT на русском

Российская вакцина от COVID-19 попадёт в гражданский оборот в 2021 году

RT на русском04:57
Комсомольская правда

Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января

Комсомольская правда04:48
Известия

Вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года

Известия04:48

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