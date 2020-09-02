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Piter.tv
Piter.tv

Российскую вакцину от коронавируса испытали на людях старше 70 лет

Российскую вакцину от коронавируса, которую разрабатывает ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, испытали на людях старше 70 лет. Об этом рассказал директор учреждения Александр Гинцбург, пишут "РИА Новости". По его словам, препарат от COVID-19 получили сотрудники старше 70 и 80 лет.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на пожилых

Препарат получил все разрешения и успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартует на этой неделе: вакцину проверят на 40 тысячах человек.
РИА Новости03:22
Подробнее о событии
РБК

Разработчик вакцины сообщил о планах испытаний на людях старше 60 лет

РБК03:25
Коммерсантъ

Российскую вакцину от коронавируса испытали на пожилых

Коммерсантъ05:01
Lenta.ru

Раскрыты результаты тестирования вакцины от коронавируса на пенсионерах

Lenta.ru04:01
Российская газета

Гинцбург предложил поучаствовать в испытаниях вакцины людям старше 60 лет

Российская газета05:02
Известия

Ученые заявили о планах проверить вакцину от COVID-19 на людях старше 60 лет

Известия03:22
РИА Новости

Вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах старше 60 лет

РИА Новости04:08
Газета.Ru

Вакцину от COVID используют на добровольцах старше 60 лет

Газета.Ru03:02

Представлен смартфон ZTE Axon 20 5G со спрятанной под экран камерой

Китайская компания ZTE, являющаяся вторым по величине производителем телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в стране, представила свой первый смартфон, фронтальная камера которого спрятана под экраном – Axon 20 5G.
Представлен смартфон ZTE Axon 20 5G со спрятанной под экран камерой
RuNews24.ru05:49
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Дело в отношении покончившего с собой из-за конопли пенсионера закрыли

В Кабардино-Балкарской Республике следователем прекращено уголовное дело в отношении 85-летнего жителя города Нарткалы Николая Захарченко, который покончил с собой после обвинения в наркоторговле из-за обнаруженного на его участке куста конопли.
Известия07:21
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Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

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Ведомости08:34
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Ведомости00:32
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Ефремов находился в машине один в момент ДТП, следует из видеозаписей

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Газета.Ruвчера в 09:38
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