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Gazeta.SPb
Gazeta.SPb

Российскую вакцину от коронавируса хотят купить 27 стран

Российской вакциной от коронавируса «Спутник V» заинтересованы сразу 27 стран. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина, пишет РИА Новости.В источнике
Владимир Путин
Мы с Александром Григорьевичем этот вопрос обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования.
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Коммерсантъ

27 стран заинтересованы в покупке российской вакцины от COVID-19

Коммерсантъвчера в 10:43
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Какие страны выстроились в очередь за российской вакциной: Голикова озвучила список

Царьградвчера в 10:29
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Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран мира

Газета.Ruвчера в 10:05
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Голикова: 27 стран хотят приобрести российскую вакцину от COVID-19

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Желание приобрести у России вакцину от коронавируса выразили 27 стран

RT на русскомвчера в 10:04
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Голикова заявила о готовности 27 стран приобрести российскую вакцину от COVID-19

Известиявчера в 09:59
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Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран

РИА Новостивчера в 09:54

Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине
РИА Новости17:35

В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального

«Обратив внимание собеседника на недопустимость голословных обвинений, подчеркнули, что российское руководство выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего», — указали в МИД.
CT newsвчера в 07:29
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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В Кремле прокомментировали инцидент между военными России и США в САР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент между российскими и американскими военнослужащими на северо-востоке Сирии, в результате которого пострадали военные США.
RT на русском17:51
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ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) "как минимум 1 тыс. пользователей" в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБК17:00
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Омские врачи боролись за жизнь оппозиционера Алексея Навального в течение 44 часов, скорая прибыла в аэропорт уже через 16 минут после поступления сигнала с борта, отмечается в открытом письме от медиков региона, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости22:32
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новостивчера в 08:25
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