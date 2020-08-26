Российскую вакцину от коронавируса хотят купить 27 стран
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Российской вакциной от коронавируса «Спутник V» заинтересованы сразу 27 стран. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина, пишет РИА Новости.В источнике
Мы с Александром Григорьевичем этот вопрос обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования.
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