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Gazeta.SPb
Gazeta.SPb

Российскую вакцину от коронавируса хотят купить 27 стран

Российской вакциной от коронавируса «Спутник V» заинтересованы сразу 27 стран. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина, пишет РИА Новости.В источнике
Владимир Путин
Мы с Александром Григорьевичем этот вопрос обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования.
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27 стран заинтересованы в покупке российской вакцины от COVID-19

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СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.
Коммерсантъ14:50
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