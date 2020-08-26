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Mockva.ru
Mockva.ru

Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран

В свою очередь российский лидер отметил, что Белоруссия может получить лекарство одной из первых. По словам Путина, этот вопрос обсуждался с его коллегой Александром Лукашенко. Ранее стало известно, когда начнется вакцинация россиян от коронавируса.В источнике
Владимир Путин
Мы с Александром Григорьевичем этот вопрос обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования.
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Коммерсантъ

27 стран заинтересованы в покупке российской вакцины от COVID-19

Коммерсантъвчера в 10:43
Известия

Голикова заявила о готовности 27 стран приобрести российскую вакцину от COVID-19

Известиявчера в 09:59
Интерфакс - Россия

Голикова: 27 стран хотят приобрести российскую вакцину от COVID-19

Интерфакс - Россиявчера в 10:08
Газета.Ru

Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран мира

Газета.Ruвчера в 10:05
RT на русском

Желание приобрести у России вакцину от коронавируса выразили 27 стран

RT на русскомвчера в 10:04
Царьград

Какие страны выстроились в очередь за российской вакциной: Голикова озвучила список

Царьградвчера в 10:29
РИА Новости

Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран

РИА Новостивчера в 09:54

Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному
NewInformвчера в 08:25
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Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", — говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.
Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
РИА Новостивчера в 16:52
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) "как минимум 1 тыс. пользователей" в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБК17:00
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Задержан подозреваемый в разбойном похищении партнера «Додо пицца»

Владелец 21 пиццерии "Додо пицца" Владимир Горецкий в сентябре 2019 года был похищен в Латвии и провел пять дней связанным и с повязкой на голове, рассказал основатель сети Федор Овчинников.
Интерфаксвчера в 04:07
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Разрешен парадокс, связанный с перемычкой нашей Галактики

В настоящее время перемычка как раз встречается с одним из рукавов Млечного пути, поэтому при наблюдениях галактического центра мы видим более крупную и медленную перемычку, в то время как наблюдения движения звезд, расположенных в окрестностях Солнца, выявляют истинные размер и скорость движения перемычки, пояснили авторы свою концепцию.
AstroNews.ruвчера в 06:57
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Volkswagen запустил серийное производство модели ID.4

На заводе Volkswagen в Цвиккау стартовал выпуск электрокроссов ID.4. Помимо этого, началась сборка модели на производственной площадке в китайском Антинге, а на американском заводе в Чаттануге процесс запустят в 2022 году.
Новые автомобили22:18
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Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев заявил, что вернуться к привычному образу жизни после пандемии коронавируса россиянам удастся лишь к лету 2021 года.
Газета.Ruвчера в 07:29
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Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ИА Красная Весна25 августа в 06:17
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Три нововведения для автомобилистов вступят в силу в РФ с 1 ноября

Осенью 2020 года автомобилистов ждет много изменений: это регистрация в МФЦ, возврат ТО и новый ПТС.Как сообщает Ufanotes.ru, с 1 сентября заканчивает свое действие отмена обязательств по прохождению техосмотра для оформления страховки на машину.
Уфимские Заметки25 августа в 01:28
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