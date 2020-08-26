Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран

В свою очередь российский лидер отметил, что Белоруссия может получить лекарство одной из первых. По словам Путина, этот вопрос обсуждался с его коллегой Александром Лукашенко. Ранее стало известно, когда начнется вакцинация россиян от коронавируса.