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В свою очередь российский лидер отметил, что Белоруссия может получить лекарство одной из первых. По словам Путина, этот вопрос обсуждался с его коллегой Александром Лукашенко. Ранее стало известно, когда начнется вакцинация россиян от коронавируса.В источнике
Мы с Александром Григорьевичем этот вопрос обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования.
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