Пять рекомендуемых врачами продуктов для включения в завтрак при диабете

Врачи констатируют, что завтрак является очень важным приемом пищи для диабетиков, поскольку долгое голодание может быть вредным для них, если они принимают лекарства, регулирующие уровень сахара в крови.