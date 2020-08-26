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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран

Желание приобрести препарат выразили Бразилия, Белоруссия, Венесуэла и другие страны. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» хотят приобрести 27 стран.В источнике
Владимир Путин
Мы с Александром Григорьевичем этот вопрос обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования.
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Газета.Ru

Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран мира

Газета.Ruвчера в 10:05
Царьград

Какие страны выстроились в очередь за российской вакциной: Голикова озвучила список

Царьградвчера в 10:29
Интерфакс - Россия

Голикова: 27 стран хотят приобрести российскую вакцину от COVID-19

Интерфакс - Россиявчера в 10:08
Коммерсантъ

27 стран заинтересованы в покупке российской вакцины от COVID-19

Коммерсантъвчера в 10:43
RT на русском

Желание приобрести у России вакцину от коронавируса выразили 27 стран

RT на русскомвчера в 10:04
Известия

Голикова заявила о готовности 27 стран приобрести российскую вакцину от COVID-19

Известиявчера в 09:59
РИА Новости

Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран

РИА Новостивчера в 09:54

Чехов-центр начинает юбилейный театральный сезон с перемен

После внепланового отпуска в театральном центре имени Чехова подвели итоги прошлого сезона, немного рассказали о грядущих планах, а также представили новый логотип культурного учреждения.
Чехов-центр начинает юбилейный театральный сезон с перемен
РИА Сахалин-Курилывчера в 06:14

Netflix выпустил трейлер фильма «Энола Холмс» о сестре Шерлока Холмса

На YouTube-канале Netflix появился официальный трейлер нового фильма «Энола Холмс» (Enola Holmes) - экранизации цикла романов Нэнси Спрингер о младшей сестре знаменитого британского сыщика Шерлока Холмса.
Netflix выпустил трейлер фильма «Энола Холмс» о сестре Шерлока Холмса
Комсомольская правдавчера в 01:55
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Пять рекомендуемых врачами продуктов для включения в завтрак при диабете

Врачи констатируют, что завтрак является очень важным приемом пищи для диабетиков, поскольку долгое голодание может быть вредным для них, если они принимают лекарства, регулирующие уровень сахара в крови.
MedikForum.ru23 августа в 23:00

СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

Соединенные Штаты утверждают, что российская сторона нарушила протоколы деконфликтинга в ходе инцидента на северо-востоке Сирии, в результате которого, по версии американской стороны, пострадали военнослужащие США.
ТАСС17:08
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При подтоплении Новой Третьяковки произведения искусства не пострадали

В результате протечки крыши здания Новой Третьяковки на Крымском Валу и частичного подтопления выставочных залов произведения искусства не пострадали, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе галереи.
Коммерсантъвчера в 12:31
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Финляндия составила карту безопасных с точки зрения коронавируса стран. Зелёный свет дан только 17-ти, Россия — в красной зоне

Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии THL использовало светофорную модель, чтобы наглядно показать безопасные для путешествий страны в период пандемии.
Фонтанка.Рувчера в 14:03
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ru25 августа в 14:03
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Задержан подозреваемый в разбойном похищении партнера «Додо пицца»

Владелец 21 пиццерии "Додо пицца" Владимир Горецкий в сентябре 2019 года был похищен в Латвии и провел пять дней связанным и с повязкой на голове, рассказал основатель сети Федор Овчинников.
Интерфаксвчера в 04:07
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомостивчера в 09:57
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