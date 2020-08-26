Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран мира
Смотрите также
Путин поручил проверить законность потери госконтроля в БСК
США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
Степан Меньщиков из «Дома-2» стал отцом во второй раз
Танк «Армата» после модернизации могут оснастить пушкой 152-мм калибра
Стало известно, куда поступила 18-летняя дочь Екатерины Климовой
Митя Фомин потратил восемь миллионов рублей на новую квартиру в Крыму
Навальному в омской больнице провели 59 анализов
Лесной пожар в заповеднике «Утриш» под Анапой локализован
Авиаполк бомбардировщиков Су-34 передислоцируют в Воронеж в октябре
Один человек пострадал при взрыве бытового газа в Керчи
Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
Захваченные в Гвинейском заливе российские моряки освобождены
Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости
Синод РПЦ назначил нового руководителя церкви в Белоруссии
Российскую вакцину от коронавируса испытают в Белоруссии
Россия поставит Казахстану более 2 млн доз вакцины «Спутник V»
Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19
Голикова попросила Путина продлить выплату надбавок медработникам
Голикова заявила о стабилизации заболеваемости коронавирусом в России
Путин поручил проверить законность потери госконтроля в БСК
Навальному в омской больнице провели 59 анализов
Москвичи смогут принять участие в тестировании вакцины от коронавируса
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
«Барселона» подтвердила уход Месси из клуба
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российской вакциной от коронавирусной инфекции заинтересовались сразу 27 стран. Об этом она сказала в ходе совещания с членами правительства, трансляцию ведет телеканал "Россия 24".В источнике
Мы с Александром Григорьевичем этот вопрос обсуждали и договорились, что Белоруссия подключиться к завершающему этапу дополнительного тестирования.
Подробнее о событии