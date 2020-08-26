Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран мира

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российской вакциной от коронавирусной инфекции заинтересовались сразу 27 стран. Об этом она сказала в ходе совещания с членами правительства, трансляцию ведет телеканал "Россия 24".