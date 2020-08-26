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Газета.Ru
Газета.Ru

Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран мира

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российской вакциной от коронавирусной инфекции заинтересовались сразу 27 стран. Об этом она сказала в ходе совещания с членами правительства, трансляцию ведет телеканал "Россия 24".В источнике
Владимир Путин
Мы с Александром Григорьевичем этот вопрос обсуждали и договорились, что Белоруссия подключиться к завершающему этапу дополнительного тестирования.
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Коммерсантъ

27 стран заинтересованы в покупке российской вакцины от COVID-19

Коммерсантъ10:43
РИА Новости

Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран

РИА Новости09:54
Интерфакс - Россия

Голикова: 27 стран хотят приобрести российскую вакцину от COVID-19

Интерфакс - Россия10:08
Газета.Ru

Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран мира

Газета.Ru10:05
RT на русском

Желание приобрести у России вакцину от коронавируса выразили 27 стран

RT на русском10:04
Известия

Голикова заявила о готовности 27 стран приобрести российскую вакцину от COVID-19

Известия09:59
Царьград

Какие страны выстроились в очередь за российской вакциной: Голикова озвучила список

Царьград10:29

Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина выкупить у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, основавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Lenta.ru08:32
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Авиаполк бомбардировщиков Су-34 передислоцируют в Воронеж в октябре

Москва, 25 августа 2020, 10:56 — REGNUM Авиаполк сверхточных российских бомбардировщиков Су-34 будет передислоцирован в Воронеж в октябре 2020 года, в результате чего данные машины смогут действовать в южной и на западной части России.
REGNUMвчера в 03:56
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В половине российских городов подорожала стоимость аренды комнат

Больше всего комнаты подорожали с начала года в Севастополе: с 7,8 тыс. до 9,7 тыс. руб. в месяц, то есть на 24,1%. В Сочи аренда комнат поднялась с 11,4 тыс. до 12,8 тыс. руб. — это на 12,1%. Курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной — некоторые отдыхающие снимают жилье более чем на месяц, говорится в сообщении.
РБК04:48
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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