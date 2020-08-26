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Газета.Ru
Газета.Ru

Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран мира

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российской вакциной от коронавирусной инфекции заинтересовались сразу 27 стран. Об этом она сказала в ходе совещания с членами правительства, трансляцию ведет телеканал "Россия 24".В источнике
Владимир Путин
Мы с Александром Григорьевичем этот вопрос обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования.
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RT на русском

Желание приобрести у России вакцину от коронавируса выразили 27 стран

RT на русскомвчера в 10:04
Царьград

Какие страны выстроились в очередь за российской вакциной: Голикова озвучила список

Царьградвчера в 10:29
Интерфакс - Россия

Голикова: 27 стран хотят приобрести российскую вакцину от COVID-19

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Газета.Ru

Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран мира

Газета.Ruвчера в 10:05
Коммерсантъ

27 стран заинтересованы в покупке российской вакцины от COVID-19

Коммерсантъвчера в 10:43
Известия

Голикова заявила о готовности 27 стран приобрести российскую вакцину от COVID-19

Известиявчера в 09:59
РИА Новости

Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран

РИА Новостивчера в 09:54

В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального

«Обратив внимание собеседника на недопустимость голословных обвинений, подчеркнули, что российское руководство выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего», — указали в МИД.
CT newsвчера в 07:29
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Разрешен парадокс, связанный с перемычкой нашей Галактики

В настоящее время перемычка как раз встречается с одним из рукавов Млечного пути, поэтому при наблюдениях галактического центра мы видим более крупную и медленную перемычку, в то время как наблюдения движения звезд, расположенных в окрестностях Солнца, выявляют истинные размер и скорость движения перемычки, пояснили авторы свою концепцию.
AstroNews.ruвчера в 06:57
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"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", — говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.
РИА Новостивчера в 16:52
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В Госдепе ответили на запуск Китаем ракет для «запугивания США»

Вашингтон, 27 августа 2020, 03:12 — REGNUM В Китае сильно заблуждаются, если считают, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США, написал 26 августа спецпосланник Госдепа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.
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РИА Новости20:43
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Более 93 тыс. автомобилей Datsun отзывают в России

Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», являющаяся официальным представительством Datsun в России, запускает отзывную кампанию, под которую попадают 93 373 автомобиля Datsun on-DO/mi-DO, сошедших с конвейера в период с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года.
SpeedMeвчера в 08:14
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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