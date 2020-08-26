Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран мира
Смотрите также
Второй в истории: Россия соберет отличный урожай вопреки эпидемии
Опубликован факс, в котором Месси просит «Барселону» отпустить его
Кристина Асмус кардинально сменила имидж после развода
Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
Нападавший с ножом на полицейского во Владивостоке еще не задержан
Более 93 тыс. автомобилей Datsun отзывают в России
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19
Казахстан получит 2 млн доз российской вакцины от коронавируса
Голикова предложила продлить на сентябрь стимулирующие выплаты медикам
США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса
Голикова заявила о стабилизации заболеваемости коронавирусом в России
Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске
Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России
«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, уступив «Динамо»
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российской вакциной от коронавирусной инфекции заинтересовались сразу 27 стран. Об этом она сказала в ходе совещания с членами правительства, трансляцию ведет телеканал "Россия 24".В источнике
Мы с Александром Григорьевичем этот вопрос обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования.
Подробнее о событии
Какие страны выстроились в очередь за российской вакциной: Голикова озвучила список
Царьградвчера в 10:29
Голикова заявила о готовности 27 стран приобрести российскую вакцину от COVID-19
Известиявчера в 09:59