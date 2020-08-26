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Газета.Ru
Газета.Ru

Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран мира

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российской вакциной от коронавирусной инфекции заинтересовались сразу 27 стран. Об этом она сказала в ходе совещания с членами правительства, трансляцию ведет телеканал "Россия 24".В источнике
Владимир Путин
Мы с Александром Григорьевичем этот вопрос обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования.
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Коммерсантъ

27 стран заинтересованы в покупке российской вакцины от COVID-19

Коммерсантъ10:43
Царьград

Какие страны выстроились в очередь за российской вакциной: Голикова озвучила список

Царьград10:29
Известия

Голикова заявила о готовности 27 стран приобрести российскую вакцину от COVID-19

Известия09:59
Газета.Ru

Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран мира

Газета.Ru10:05
RT на русском

Желание приобрести у России вакцину от коронавируса выразили 27 стран

RT на русском10:04
Интерфакс - Россия

Голикова: 27 стран хотят приобрести российскую вакцину от COVID-19

Интерфакс - Россия10:08
РИА Новости

Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран

РИА Новости09:54

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании, и дал поручение правительству России совместно с руководством региона разобраться в ситуации.
Известия13:38
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США поддерживают призыв Евросоюза расследовать отравление Навального

Глава МИД РФ Сергей Лавров, встречаясь с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, подчеркнул, что Россия заинтересована в объективном расследовании ситуации с отравлением Навального, а также отметил поспешность, с которой США и ЕС поддержали версию о его умышленном отравлении.
ИА Красная Веснавчера в 15:22
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
NewInform08:25
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Тренер «Локомотива»: Чорлука получил травму в матче с «Ахматом»

Капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука был заменен из-за травмы в матче 5-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом", рассказал главный тренер "красно-зеленых" Марко Николич.
РИА Новости14:10

Разрешен парадокс, связанный с перемычкой нашей Галактики

В настоящее время перемычка как раз встречается с одним из рукавов Млечного пути, поэтому при наблюдениях галактического центра мы видим более крупную и медленную перемычку, в то время как наблюдения движения звезд, расположенных в окрестностях Солнца, выявляют истинные размер и скорость движения перемычки, пояснили авторы свою концепцию.
AstroNews.ru06:57
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143 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)05:46
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