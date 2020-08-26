Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран мира
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российской вакциной от коронавирусной инфекции заинтересовались сразу 27 стран. Об этом она сказала в ходе совещания с членами правительства, трансляцию ведет телеканал "Россия 24".В источнике
Мы с Александром Григорьевичем этот вопрос обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования.
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