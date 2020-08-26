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Газета.Ru
Газета.Ru

Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран мира

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российской вакциной от коронавирусной инфекции заинтересовались сразу 27 стран. Об этом она сказала в ходе совещания с членами правительства, трансляцию ведет телеканал "Россия 24".В источнике
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Газета.Ru

Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран мира

Газета.Ru10:05
Царьград

Какие страны выстроились в очередь за российской вакциной: Голикова озвучила список

Царьград10:29
Интерфакс - Россия

Голикова: 27 стран хотят приобрести российскую вакцину от COVID-19

Интерфакс - Россия10:08
Коммерсантъ

27 стран заинтересованы в покупке российской вакцины от COVID-19

Коммерсантъ10:43
RT на русском

Желание приобрести у России вакцину от коронавируса выразили 27 стран

RT на русском10:04
Известия

Голикова заявила о готовности 27 стран приобрести российскую вакцину от COVID-19

Известия09:59
РИА Новости

Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран

РИА Новости09:54

Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
ТАСС10:47
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Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о ее «исчезновении»

Певица МакSим ограничила общение со знакомыми и проводит время с детьми на море, сообщила «СтарХиту» ее директор Маргарита Соколова, комментируя заявление радиоведущей Аллы Довлатовой о ее «исчезновении».
Rambler News Service07:36
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Правило двух метров научно устарело

Авторитетный журнал British Medical Journal утверждает, что самое главное правило социального дистанцирования о сохранении расстояние в два метра между людьми основано на устаревших научных данных.
MedikForum.ru06:03