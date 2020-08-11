Объявлено название первой российской вакцины от коронавируса

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции нового типа получила название «Спутник V». Наименование связано с космосом. Об этом рассказали на официальном сайте вакцины. Соответствующее название было дано по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.