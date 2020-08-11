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Gazeta.SPb
Gazeta.SPb

Объявлено название первой российской вакцины от коронавируса

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции нового типа получила название «Спутник V». Наименование связано с космосом. Об этом рассказали на официальном сайте вакцины. Соответствующее название было дано по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.В источнике
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RT на русском

Производство первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19

RT на русском10:49
РЕН ТВ

Кадры производства зарегистрированной в РФ вакцины против COVID-19

РЕН ТВ09:36
Эхо Москвы

Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Ее назвали «Спутник V»

Эхо Москвы06:02
URA.Ru

Объявлено название первой российской вакцины от коронавируса

URA.Ru06:18
ТАСС

Первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса назвали «Спутник V»

ТАСС07:09
Известия

Стало известно название российской вакцины от коронавируса

Известия07:23
Lenta.ru

Раскрыто название первой российской вакцины от коронавируса

Lenta.ru05:47

Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUM10:42

В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Президент Литвы призвал ЕС созвать чрезвычайный саммит по Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал созвать чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии.
RT на русском12:01