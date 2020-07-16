Коронавирус
РБКРоссийскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке
Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК.
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Политика
«Наращивать устойчивость экономики»: Путин обсудил бюджет
Владимир Путин провел совещание по бюджету на ближайшие три года.
РИА Новости 08:05
Общество
Запланированное на 26 июля шествие «Бессмертного полка» не состоится
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RT на русском 08:56
Авто
Mercedes-Benz анонсировал ряд обновлений для внедорожника G-Class
Немецкая компания рассказала детали об обновлённом внедорожнике.
Тарантас Ньюс 04:42
Футбол
«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроков
Девять представителей футбольного клуба "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус, команда не сможет сыграть против "Тамбова" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 08:39
Общество
ФСБ предъявила Мосгорсуду секретные сведения из дела Ивана Сафронова
ФСБ представила Мосгорсуду секретные сведения из дела журналиста Ивана Сафронова.
BFM.ru 07:41
Происшествия
Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач
Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.
Газета.Ru 05:45
Общество
Турция сохранит собор Святой Софии объектом всемирного наследия
Радио Sputnik 04:18
Футбол
Кикнадзе и Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖД
В РЖД рассматривают возможность увольнения генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, а также главного тренера Марко Николича.
Vprognoze.ru 08:53
Общество
Реаниматолог призвал екатеринбуржцев соблюдать самоизоляцию
Реаниматолог, который работает в одной из больниц Екатеринбурга, призвал местных жителей соблюдать самоизоляцию.
Екатеринбург в эфире 07:35
Авто
Porsche представил новую модель 911 Turbo
С 0 до 100 км / ч 911 Turbo разгоняется за 2,8 с. Для сравнения этого же показателя 911 Turbo S достигает за 2,7 с. Максимальная скорость новинки составляет 320 км / ч, что также ненамного меньше, чем у Turbo S. Агрегатируется мотор новой модели с 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом.
REGNUM 04:50
Политика
Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru 08:41
Общество
Вильфанд предупредил о жаркой второй половине лета
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в России во второй половине лета будет жаркой, но неоднородной.
RT на русском 06:42
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Концерн Nissan презентовал свой первый электрокросс Ariya.
Новые автомобили вчера в 10:03
Общество
Познер охарактеризовал Россию одним словом
Самого себя Владимир Владимирович может охарактеризовать словом «поиск». А настоящее счастье журналист связывает исключительно с «любовью».
Московский Комсомолец 07:59
Культура
Сценический костюм Дарта Вейдера и шлем Top Gun уйдут с молотка
Любители популярного кинематографа смогут приобрести классический костюм Дарта Вейдера и шлем героя Тома Круза из фильма Top Gun.
iReactor 04:55
Происшествия
На Кубани судью заподозрили в получении взятки
Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
РИА Новости 07:05
Армия и оружие
Су-25СМ3 назвали «огнедышащим летающим танком» в Великобритании
Россия применяет "огнедышащий летающий танк" с передовым оружием.
Российская газета 03:43
Общество
В Москве и Петербурге продолжаются акции против поправок к Конституции
Ранее власти Москвы и Петербурга отказались согласовать митинги против поправок, поэтому акция прошла в формате сбора подписей.
Эхо Москвы вчера в 14:01
Армия и оружие
Турция пообещала Армении возмездие за атаки на Азербайджан
О возмездии заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар на встрече с азербайджанской делегацией, передает агентство Anadolu.
Lenta.ru 08:55
Игры
Анонс всё ближе: новая Call of Duty под кодовым названием The Red Door засветилась в Microsoft Store
На сайте цифрового магазина Microsoft обнаружилась страница The Red Door — предполагается, что это кодовое название новой игры в серии военных шутеров Call of Duty от Activision.
3DNews 06:41
Политика
Памфилова допустила возможность переноса единого дня голосования
"Сейчас, когда принимается закон, надо обязательно учесть...если это перманентно в законе будет прописано, на будущее обязательно Единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, это сентябрь.
РИА Новости 08:11
Происшествия
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве.
Татар-информ 06:36
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов.
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Политика
Германия отказалась менять политику по «Северному потоку-2» из-за США
Германия – основной получатель газа из России – не раз давала понять, что приветствует строительство «Северного потока-2».
RuNews24.ru 05:21
Политика
Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»
Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
Происшествия
На Сахалине задержали активиста, собиравшего акцию в поддержку Хабаровска
Сахалин.Инфо 05:06
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Политика
Зеленский оценил сроки продления карантина на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что карантин в стране не надо продлевать более, чем на месяц и призвал действовать, ориентируясь на развитие ситуации с заболеваемостью.
РИА Новости 07:59
Политика
На митинг под Радой принесли портрет Зеленского с патроном во лбу
В центре Киева в четверг проходит митинг сторонников партии экс-президента Украины Петра Порошенко, который в украинских СМИ окрестили как "мовный майдан".
Life.ru 07:51