Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК.

Технологии Twitter: атака хакеров на аккаунты соцсети была скоординирована Атака неизвестных хакеров на Twitter-аккаунты американских предпринимателей и других известных людей в стране была скоординирована благодаря сотрудникам компании, имевшим доступ к внутренним системам соцсети.

Футбол Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.

Происшествия На Кубани судью заподозрили в получении взятки Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 8

Политика Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией» Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. 145

Происшествия В Петербурге нетрезвый мужчина напугал прохожих игрушечным автоматом В дежурную часть полиции от прохожих поступило сообщение, что у дома 71 на проспекте Римского-Корсакова гуляет мужчина с предметом, похожим на автомат. 7

Гаджеты Представлен Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition Компания Honor, принадлежащая китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, представила новый ноутбук Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition. 8

Футбол «Челси» намерен купить Облака и может включить в сделку Кепу Согласно источнику, лондонский клуб оценивает 27-летнего голкипера как минимум в 100 млн фунтов, но хотел бы включить в сделку одного из игроков, чтобы сбить цену.

Экономика Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes Бумаги торгуются на уровне 13 206 руб. за штуку, за 15 июля они прибавили в цене 3%. В марте состояние сенатора оценивалось в $10 млрд (13-е место в рейтинге богатейших россиян). 33

Гаджеты Новые платформы Intel Alder Lake-S утратят поддержку AVX-512 Специалисты заверили фанатов бренда, что на рынке появятся и "нормальные" модели Alder Lake-S, которые поддерживают широкий набор инструкций, в число которых входят обновленные AVX-512, TSX-NI и FP16.

Шоу-бизнес Модный дом Louis Vuitton отреагировал на скандал Рудковской и Дакоты Исполнительница Маргарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, на официальной странице в социальной сети Instagram рассказала, что ей на почту пришло письмо от бренда Louis Vuitton, из-за люксовых сумок которого у нее недавно произошел конфликт с музыкальным продюсером Яной Рудковской. 111

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 494