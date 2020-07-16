Коронавирус
РБКРоссийскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке
Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК.
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Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет
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Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»
Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
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Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).
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В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
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Установка памятника Ермаку в Тобольске вызвала споры
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В Петербурге нетрезвый мужчина напугал прохожих игрушечным автоматом
В дежурную часть полиции от прохожих поступило сообщение, что у дома 71 на проспекте Римского-Корсакова гуляет мужчина с предметом, похожим на автомат.
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Представлен Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition
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Согласно источнику, лондонский клуб оценивает 27-летнего голкипера как минимум в 100 млн фунтов, но хотел бы включить в сделку одного из игроков, чтобы сбить цену.
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Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
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Новые платформы Intel Alder Lake-S утратят поддержку AVX-512
Специалисты заверили фанатов бренда, что на рынке появятся и "нормальные" модели Alder Lake-S, которые поддерживают широкий набор инструкций, в число которых входят обновленные AVX-512, TSX-NI и FP16.
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Xiaomi представила международную версию Mi Smart Band 5
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Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
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РИА Новости 06:13