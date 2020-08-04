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Lenta.ru
Lenta.ru

Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях

Тестирование российской вакцины от коронавируса на детях запланировано на январь-февраль следующего года. Об этом РИА Новости рассказал глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.В источнике
Вадим Тарасовроссийский хоккеист
Пока рано говорить о применении вакцины у детей, но они и не являются группой риска, они легче переносят заболевание.
С чего всё началось
РИА Новости

В центре Гамалеи объяснили недоступность вакцины от COVID-19 для детей

В свою очередь директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал РИА Новости, что перед применением вакцины у детей обычно проводятся доклинические испытания — на неполовозрелых животных, после этого принимается решение о применении препарата на детях.
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Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей

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Вакцина от коронавируса пока не будет доступна для детей

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Цены на вторичное жилье в России снизились на 7% за год

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России снизилась на 7% за год и составила на конец июля 73,2 тыс. руб. Только по итогам июля стоимость "квадрата" упала на 3,2%, несмотря на снятие ограничительных мер.
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
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В московском транспорте оштрафовали 42 тысячи пассажиров без масок

Более 42 тысяч пассажиров без масок и перчаток оштрафовали в транспорте Москвы с момента ввода масочно-перчаточного режима, сообщил во вторник заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов.
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По информации издания, португалец был недоволен игрой итальянской команды в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива" (2:1). После игры он заявил руководству "Ювентуса" о желании перейти в "ПСЖ".
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Ростуризм оценил потери от закрытия российских границ для иностранцев

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Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран

Будут приложены все усилия для того, чтобы различия во внешней политике не влияли на дружбу народов, которым суждено жить бок о бок на этой земле в сердце Европы Александр Лукашенко, президент Белоруссии Политик отметил, что Минск всегда был открыт для дружбы и сотрудничества с другими странами.
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