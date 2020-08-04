Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях
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Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях
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Тестирование российской вакцины от коронавируса на детях запланировано на январь-февраль следующего года. Об этом РИА Новости рассказал глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.В источнике
Пока рано говорить о применении вакцины у детей, но они и не являются группой риска, они легче переносят заболевание.
С чего всё началось
В центре Гамалеи объяснили недоступность вакцины от COVID-19 для детей
В свою очередь директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал РИА Новости, что перед применением вакцины у детей обычно проводятся доклинические испытания — на неполовозрелых животных, после этого принимается решение о применении препарата на детях.
РИА Новости21:07
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