В свою очередь директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал РИА Новости, что перед применением вакцины у детей обычно проводятся доклинические испытания — на неполовозрелых животных, после этого принимается решение о применении препарата на детях.

с чего всё началось

Пока рано говорить о применении вакцины у детей, но они и не являются группой риска, они легче переносят заболевание.

Тестирование российской вакцины от коронавируса на детях запланировано на январь-февраль следующего года. Об этом РИА Новости рассказал глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях

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