Российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют 12 августа
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Уфа, 7 августа 2020, 11:54 — REGNUM Официальная регистрация вакцины от коронавируса нового типа, разработанной в Национальном исследовательском центре имени Николая Гамалеи, состоится 12 августа. Об этом заявил 7 августа заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев журналистам в Уфе.В источнике
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Минздрав назвал первых получателей вакцины от коронавируса
На начальном этапе вакцинации от коронавируса препарат получат медицинские работники и пожилые жители страны, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.
РИА Новости03:39
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