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Российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют 12 августа

Уфа, 7 августа 2020, 11:54 — REGNUM Официальная регистрация вакцины от коронавируса нового типа, разработанной в Национальном исследовательском центре имени Николая Гамалеи, состоится 12 августа. Об этом заявил 7 августа заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев журналистам в Уфе.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минздрав назвал первых получателей вакцины от коронавируса

На начальном этапе вакцинации от коронавируса препарат получат медицинские работники и пожилые жители страны, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.
РИА Новости03:39
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Lenta.ru

В Минздраве назвали первых получателей вакцины от коронавируса в России

Lenta.ru03:42
Газета.Ru

Медработники и пожилые россияне первыми получат вакцину от коронавируса

Газета.Ru07:07
Известия

В Москве проведут пострегистрационное исследование вакцины от коронавируса

Известия07:56
Комсомольская правда

Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от коронавируса: названа точная дата

Комсомольская правда05:41
ТАСС

В Минздраве сообщили, что первыми от коронавируса будут прививаться медики и пожилые люди

ТАСС04:36
РИА Новости

Минздрав назвал первых получателей вакцины от коронавируса

РИА Новости03:39
RT на русском

В России 12 августа зарегистрируют вакцину от COVID-19

RT на русском08:18

Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса
РИА Новости08:02
12

Тихановская назвала глупостью свое участие в выборах главы Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призналась, что выдвижение на пост главы государства принесло столько проблем, что эту инициативу стоит назвать глупостью, а не подвигом.
Экономика сегодня07:57
8

Адвокат Ефремова прокомментировал слова актёра о мистере Хайде

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП в центре Москвы, прокомментировал слова артиста из зала суда, заявившего, что он с трудом узнаёт себя на кадрах после аварии.
RT на русском05:07
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Суд в Москве огласил приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

Читайте такжеСбежавшего фигуранта дела "Нового величия" арестовали заочно Костыленков, Карамзин, Крюков останутся в СИЗО до вступления приговора в законную силу.
Общественное телевидение Россиивчера в 11:47
1,3K

Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске

При устранении последствий аварии на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» НТЭК) в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
РБК08:18
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На Урале 8-10 августа ожидаются грозы с сильными порывами ветра

По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие три дня прогнозируются переменная облачность, сильные дожди и понижение температуры до 23 градусов тепла днем, в субботу, 8 августа, ожидаются гроза и ветер с порывами до 14 м/c.
ТАСС08:17
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Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ведомство прорабатывает возможность повышения лимита скорости не только на платных трассах страны, но и на бесплатных, однако только тех, что относятся к высшей технической категории — первой или, возможно, второй.
Известия08:33
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