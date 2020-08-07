В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи
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Первыми получателями вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, станут медработники и пожилые люди. Об этом сообщил в пятницу, 7 августа, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. В настоящий момент идет завершающий — третий этап испытания препарата.В источнике
С чего всё началось
Минздрав назвал первых получателей вакцины от коронавируса
На начальном этапе вакцинации от коронавируса препарат получат медицинские работники и пожилые жители страны, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.
РИА Новости03:39
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