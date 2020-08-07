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Известия
Известия

В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи

Первыми получателями вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, станут медработники и пожилые люди. Об этом сообщил в пятницу, 7 августа, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. В настоящий момент идет завершающий — третий этап испытания препарата.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минздрав назвал первых получателей вакцины от коронавируса

На начальном этапе вакцинации от коронавируса препарат получат медицинские работники и пожилые жители страны, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.
РИА Новости03:39
Подробнее о событии
Lenta.ru

У России захотели купить вакцину от коронавируса

Lenta.ru11:15
RT на русском

В России 12 августа зарегистрируют вакцину от COVID-19

RT на русском08:18
РИА Новости

Минздрав назвал первых получателей вакцины от коронавируса

РИА Новости03:39
ТАСС

В Минздраве сообщили, что первыми от коронавируса будут прививаться медики и пожилые люди

ТАСС04:36
URA.Ru

В Минздраве раскрыли, кто первым получит вакцину от коронавируса

URA.Ru04:11
Известия

В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи

Известия04:53
Газета.Ru

Медработники и пожилые россияне первыми получат вакцину от коронавируса

Газета.Ru07:07

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия
Lenta.ru05:52
1,7K

Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко

Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru5 августа в 15:40
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Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok

Согласно указу, американским компаниям отводится 45 дней на прекращение любых контактов с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, в попытке "устранить угрозу национальной безопасности в отношении информационных и коммуникационных технологий".
Газета.Ru04:42
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Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБК05:27
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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В Германии обнаружили «таинственное судно» для достраивания «СП-2»

Берлин, 5 августа 2020, 11:54 — REGNUM Об обнаружении в порту немецкого города Засница «таинственного судна», которое, по мнению обнаруживших, участвует в достройке газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), сообщили 4 августа журналисты газеты Ostsee-Zeitung.
REGNUM5 августа в 04:54
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